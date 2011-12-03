General'e Silivri'de nikah

T24- Balyoz davasının tutuklu sanığı 60 yaşındaki emekli Tümgeneral Recep Rıfkı Durusoy, cezaevinde eşinden boşanarak, 28 yaşındaki sevgilisi ile evlendi. Durusoy, Cezaevinde nikâhının kıyılmasının ardından, tutuklu yargılandığı Balyoz davasının duruşmasına katıldı.







Duruşmada ilk kez ifade veren davanın tek kadın sanığı tutuksuz Hakim Yarbay Tülay Delibaş, "Ben suç tarihlerinde çocuğuna anne sütü veren biriydim. Hiçbir hukuk dışı faaliyetin içinde olmadım" dedi.

Eşi Filiz Durusoy’dan yaklaşık 2 ay önce boşanan 60 yaşındaki Recep Rıfkı Durusoy, bugün saat 10.00'da Silivri 4 Nolu Cezaevi’nde 28 yaşındaki Melike Kaynak ile evlendi. Kaynak’ın, Durusoy ile uzun süredir sevgili hayatı yaşadığı da iddia edildi. 3 Haziran 2011 günü Balyoz duruşmasına izleyici olarak katılan Kaynak, Filiz Durusoy ve yakınlarının saldırısına uğramıştı. Kaynak ile ilişkisini evliliğe taşıyan Recep Rıfkı Durusoy, cezaevinde nikâhının kıyılmasının ardından, tutuklu yargılandığı Balyoz davasının duruşmasına katıldı. Duruşmaya daha sonra Durusoy'un evlendiği yeni eşi Melike Kaynak da izleyici sıralarında duruşmayı izledi.

Balyoz'da sanık savunmalarını alındı

"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin 224 emekli ve muvazzaf askerin yargılandığı davanın 55. duruşmasının öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanık, Korgeneral Turgut Atman savunma yaptı. Sanık Atman, "Bana yöneltilen ve iğrenç bir organizasyon ürünü olduğu son derece açık olan suçlamayı asla kabul etmiyorum. Şahsımı, insanlık onurumu ve aile yaşamımı karalayan, çalanlardan şikayetçiyim ve bunun takipçisi olacağım" sözleriyle savunmasına başladı.

40 yıllık meslek yaşamında hak, hukuk ve adalet ilkelerini uygun hareket etmeye gayret ettiğin belirten Korgeneral Atman,

"Kimliği dahi tespit edilemeyen, ne idüğü belirsiz bir muhbir ve sahtekarlık ürünlerinin savcılık tarafından senaryolaştırılarak iddianame diye önümüze konulması manidardır" dedi.

'Benim de babam var' diyen bir oğlum var

Tutuklu sanık Albay Sinan Topuz savunmasınıda mahkeme heyetine oğlunu anlattı.Topuz, “Minik arkadaşlarına 'Benim de babam var' diyen bir oğlum var. Oğlum gece yatarken 'Baba' diyerek uyanıyormuş. Biz çocuklarımızdan, torunlarımızdan tarih kitaplarını saklamak zorunda kalmayacağız" diye konuştu.

'Sahte dijital veri mağduruyum'

Topuz'un ardından dün hastaneden kendi isteğiyle taburcu olarak Silivri'de bulunan duruşma salonuna gelen ve hakkında yakalama kararının yüzüne okunmasının ardından tutuklanan Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul da savunmasını yaptı. Ertuğrul, “Sahte dijital veri mağduruyum ve bunlarla suçlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Balyozda tutuksuz sanıkların ifadelerine geçildi





Tutuklu sanıkların ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz sanıkların savunmalarına geçildi. Mahkeme Başkanı Ömer Diken, "Bayanlara ayrıcalık yapalım ve Tülay Delibaş'ın savunmasından başlayalım" dedi.





Davanın tek kadın tutuksuz sanığı Hakim Yarbay Tülay Delibaş savunmasını yaptı. Sanık Delibaş, 1. Ordu Komutanlığı'nda 5 - 7 Mart 2003 tarihlerinde düzenlenen plan seminerine katılmadığını söyledi. Sanık Delibaş suç tarihinde ikinci çocuğuna hamile olduğunu ve riskli bir hamilelik dönemi yaşadığı için 15 Eylül 2002 ve 13 Haziran 2003 tarihleri arasında ücretsiz izne ayrıldığını ifade etti. Sanık Delibaş, "Ben suç tarihlerinde çocuğuna anne sütü veren biriydim. Hiçbir hukuk dışı faaliyetin içinde olmadım. Ben 15 Eylül 2002 ve 13 Haziran 2003 tarihleri arasında görevde değildim. O tarihlerde ücretsiz izinde olduğuma dair raporları savcılığa sundum. Ancak buna rağmen sanık olarak karşınızda suçlamalara ilişkin savunma yapıyorum" dedi.





Eskişehir'de emekli albay Hakan Büyük'ün evinde çıktığı iddia edilen flash bellekteki dijital veriler nedeniyle suçlandığını söyleyen sanık Delibaş, Sanık Büyük'ü tanımadığını da sözlerine ekledi.

"Beraatimi talep ederim"

Darbe planı kapsamında bazı kanun tasarıları yapmakla suçlandığını belirten Tülay Delibaş sözlerini şöyle tamamladı. şöyle konuştu: “Ben, yeni doğmuş çocuğumu emzirmekten, 6 yaşına basan çocuğuma okuma yazma öğretmekten, ev işleri düzenlemekten ve akşam yemeği hazırlamaktan başka bir tasarı yapmadım. Beraatimi talep ederim"

Delibaş'ın avukatı Levent Özçelik de müvekkilinin suçsuz olduğunu bellirterek, "2 çocuğu olan müvekkilim akşam evimin düzenini nasıl kurayım diye düşenen bir annedir. Müvekkilimin beraatini talep ederim" dedi. Tutuksuz sanıkların savunmasına ara veren mahkeme heyeti duruşmayı 5 Aralık Pazartesi gününe erteledi.