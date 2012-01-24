General ve çavuşlara eşit muamele

T24 - Genelkurmay, TSK’ya ait sosyal tesisler ve orduevlerinin kullanım şartlarını değiştirdi. Yeni uygulamada, general ve çavuş eşit şekilde yararlanıyor; yemek salonlarında, kuaförlerde, plajlarda rütbe farkı bulunmuyor.



Genelkurmay Başkanlığı, yıllardır şikâyet konusu olan ortak kullanıma açık “orduevlerinde rütbe ve sınıf ayrımı” uygulamasını sona erdirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in emri ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın imzasını taşıyan 16 Ocak 2012 tarihli “hizmete özel” duyuruyla, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait orduevleri ile diğer sosyal tesislerdeki yemek salonlarında, kuaförlerde, plajlarda vs. rütbe farkı ortadan kaldırıldı.

Birlikte tıraş ve yüzme



Yapılan değişikliğe göre, asker arasında rütbeye göre oturma yeri ayrımı kalkacak, herkes istediği yerde oturabilecek. Bir general ile bir subay tesisten eşit şekilde yararlanabilecek. Uygulama orduevi ve sosyal tesislerin genel kullanıma açık her noktasında geçerli olacak. Bu amaçla oda, masa, koltuk grubu, asansör, plaj, kuaför gibi yerlerdeki statü göstergeleri de kaldırıldı. Yeni durumda askerin yaz tatili için özellikle tercih ettiği ortak kullanıma açık orduevleri ile yaz kamplarında orgeneral ile çavuş denizde beraber yüzebilecek, yan yana tıraş olup, asansöre birlikte binecek.



Ancak yeni uygulama, otel ve lokanta kullanımında üst düzey rütbe ve makama sahip personel için orduevleri veya diğer sosyal tesislere ait otel veya lokantalarda rezervasyon imkânı tanıyor.

İşte yeni uygulamalar



Yazıda yer alan tarihi nitelikteki yeni uygulamalar şöyle:



Tesislerde genel kullanıma açık tüm yerlerde statüleri belirtilen (general, üstsubay, subay) ‘bölümleme yapılmayacak’tır.



Otel, oda, masa, koltuk grubu, asansör, plaj, yemek salonu, berber, kuaför, vb. yerlerde statüleri gösteren her türlü yazı ve işaret kaldırılacaktır.



Otel, lokanta vb. kullanım alanlarından istifade etmek isteyen rütbe ve makam sahibi personel için rezervasyon yaptırılabilecektir.



Özel misafirler, yabancı konuklar ve resmi toplantılar için ayrılan özel salonlar muhafaza edilecek, rütbe ve makam sahipleri ile yerli/ yabancı misafirlere tahsis edilebilecektir.



Söz konusu uygulama ile personel arasındaki sevgi, saygı ve bağlılığın artırılmasına katkı sağlayacak sonuçlara ulaşılmasının, bu tesislerin kuruluşlarında oldukları komutanlıkların ilgi ve yaklaşımına bağlı olduğu, bu konudaki en önemli görev ve sorumluluğun tesis yöneticilerinin üzerine düştüğü göz önünde tutulacaktır.



Orduevleri, askeri gazinolar, sosyal tesisler ve TSK özel, özel/ yerel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde statü farklılıklarının etkisinin en aza indirilerek tesislerden azami ölçüde yararlanılmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gelenek ve göreneklerine uygun tavır ve davranışta bulunmaları hususunda, personel ve aileleri gerekli hassasiyeti, gösterecektir.





