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Dünya

General Purdastan: PJAK'ı ortadan kaldırmak üzereyiz TAHRAN (A.A)

19 Eylül 2011 23:57

-General Purdastan: PJAK'ı ortadan kaldırmak üzereyiz TAHRAN (A.A) - 19.09.2011 - İran Kara Kuvvetleri Komutanı General Ahmed Rıza Purdastan, terör örgütü PJAK'ı ortadan kaldırmak üzere olduklarını bildirdi. General Purdastan, ''PJAK yolun sonuna geldi, önümüzdeki günlerde sınırda tam güvenlik sağlanacak'' dedi. PJAK'ın iyice zayıflamakta olduğunu ve eylemlerinin önemli ölçüde azaldığını belirten İran Kara Kuvvetleri komutanı Purdastan, ''Bu grup artık bir tehdit olmayacak'' diye konuştu. Irna ajansının haberine göre de, İran Devrim Muhafızları'ndan yayınlanan açıklamada, teröristlerin sınır boyundaki Sardaşt bölgesindeki Cassussan dağlarındaki en önemli üslerinin dün gece ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, ''İslam'ın askerleri bölgenin kontrolünün tamamını ele geçirdiler'' denildi. Devrim Muhafızları, Kara Kuvvetleri'nin desteğinde temmuz ortasında ülkenin kuzeybatısında Irak sınırı boyunca PJAK'a karşı geniş çaplı bir taarruz başlatmıştı.

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