General Motors'tan dev zarar

ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors 2008'de 30.9 milyar dolar net zarar açıkladı. Bu zararın 9,6 milyar doları geçen yılın son çeyreğine ait.



Hisse başına zararı 15.71 dolar olan şirketin, ayarlanmış zararı hisse başına 9.65 dolar oldu. Şirket dördüncü çeyreği 14 milyar dolar nakitle bitirdi.



Reuters Estimates'a göre analistler şirketin dördüncü çeyrekte hisse başına ortalama 7.4 dolar zarar açıklamasını bekliyorlardı.



Sıkıntıdaki General Motors, ABD Yönetiminden 13,4 milyar dolar kredi yardımı aldı. Şirket 30 milyar dolarlık daha kredi almayı planlıyor.



