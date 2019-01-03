General Motors satışları 2018'in son çeyreğinde yüzde 2.7 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – General Motors, 2018 yılının son çeyreğinde satışlarının, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 2.7 düştüğünü ve 2018 yılı satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 1.6 azalarak 2 milyon 954 bin 37’ye gerilediğini duyurdu.

General Motors açıklamasında, yılın son üç aylık döneminde 200 bin elektrikli araç satarak, elektirkli araç üreticilerine sağlanan, araç başına 7.500 dolarlık vergi teşviğinden yararlanmak için gerekli kotayı doldurduğu belirtildi.

General Motors ABD Satış Operasyonları Başkan Yardımcısı Kurt McNeil, “2019 yılına kendimize güvenerek giriyoruz, çünkü sene boyunca büyük kamyonlar ve arazi araçları lansmanları gerçekleştireceğiz. Bunun yanında ABD ekonomisi de güçlü durumda” dedi.