General Motors Opel'i satmaktan vazgeçti

General Motors Yönetim Kurulu, sürpriz bir karar alarak Opel'in çoğunluk hissesini Magna ve Sberbank ortaklığına satmaktan vazgeçti.

Opel'in Kanadalı Magna ile Rus Sberbank ortaklığına satışına kesin gözü ile bakılıyordu.

Yönetim Kurulu, bu karara gerekçe olarak ekonomideki olumlu gelişmeleri ve markanın stratejik önemini gösterdi.

Eylül ayında GM'den yapılan açıklamada, Opel'deki çoğunluk hissenin Kanada-Rus ortaklığına satışına onay verildiği bildirilmişti. GM açıklamasında, "Anlaşma uyarınca Magna/Sberbank yüzde 55 hisseyi alacak, GM'de ise yüzde 35 hisse kalacak. Yüzde 10'luk kısmın sahibi ise çalışanlar olacak" ifadesi kullanılmıştı.







Almanya Ekonomi Bakanı Rainer Bruederle, GM'in kararına tepki göstererek, 'Bu U dönüşü kesinlikle kabul edilemez" dedi.







Opel ile GM arasındaki ilişki bundan tam 80 yıl öncesine dayanıyor. 1862 yılında Adam Opel tarafından kurulan Opel, 1898 yılında otomobil üretimine başladı. Sekiz yıl sonra da o zaman için çok büyük bir rakam olan bininci aracını üretmeyi başardı.

Ancak Opel o dönemde daha çok bisiklet üretimi ile tanınıyordu. 1929 yılında GM tarafından satın alındıktan sonra tüm ağırlığını otomotive verdi. ABD metotlarını kullanarak kısa süre içerisinde hızla büyüyerek Avrupa'nın en bilinen markalarından biri haline geldi. 1970'lerde Almanya pazarının yüzde 20'sini elinde tutan Opel, özellikle Kadett modeli ile büyük sükse yapmıştı.