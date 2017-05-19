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Ekonomi

General Motors, Hindistan yerine Çin’i seçti

Şirket daha önce Hindistan’da 1 milyar dolarlık yatırımla yeni araç modelleri geliştireceğini açıklamıştı

19 Mayıs 2017 22:22

ABD’li otomotiv firması General Motors Hindistan ve Güney Afrika’dan çekilmeye hazırlanıyor.

Detroit merkezli otomotiv şirketi bu yılın sonuna kadar Hindistan ve Güney Afrika’daki operasyonlarını satışa çıkaracağını açıkladı.

Şirket daha önce Hindistan’da 1 milyar dolarlık yatırımla yeni araç modelleri geliştireceğini açıklamıştı.

Bu planından vazgeçen ve Güney Afrika’dan da çekilmeye hazırlanan General Motors, Çin ve Latin Amerika’daki yatırımlarına odaklanmak istiyor.

Geçen yıl 800 milyon dolar zarar açıklayan şirket otonom araçlara daha fazla odaklanacağını duyurdu.

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