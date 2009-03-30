General Motors CEO'su istifa etti

Chrysler'a ise Fiat ile işbirliği için 30 gün verildi

Rekor işten çıkarmalar bekleniyor

Obama yönetiminin oluşturduğu otomotiv çalışma komisyonu, General Motors ve Chrysler'ın sunduğu yeniden yapılanma planlarını uygun bulmadı ve bu şirketlere borçlarını azaltmak için iflasla karşılaşabilecekleri uyarısına bulundu.General Motors'u 2000 yılından beri yöneten CEO Rick Wagoner, Beyaz Saray otomotiv komisyonu başkanı ve eski yatırım bankacısı Steve Rattner'in talebiyle dün görevinden alındı. Diğer yöneticilerin çoğu ise gelecek aylarda değiştirilecek. GM, kendisine tanınan 60 gün içinde ve yeni yönetimiyle, daha kapsamlı yeni bir yapılanma planı hazırlamak zorunda.Wagoner, çeşitli sektörlerde kurtarma önlemlerinin başladığı sonbahardan beri hükümetin isteği üzerine görevden ayrılan ikinci yönetici oldu. AIG'nin yöneticisi Robert Willumstad'da, şirketin o tarihte 85 milyar dolar olan kurtarma paketi sırasında görevden çekilmişti.Birçok analist, GM ve Chrysler'in istihdam ettiği 160,000 kişinin işini korumak istediğini ifade etmiş olan Obama yönetiminin, bu iki şirkete karşı daha yumuşak bir tavır almasını bekliyordu.Özel sermaye şirketi Cerberus Capital Management [CBS.UL] tarafından kontrol edilen Chrysler'a ise Fiat ile işbirliği anlaşmasını tamamlaması için 30 gün verildi. Bu süre içinde ilerleme sağlanamazsa, şirketten devlet desteğinin çekileceği ve bunun da şirketin tasfiyesine yol açabileceği belirtildi.Otomotiv komisyonu, Cerberus'un Chrysler'ın kendi başına ayakta kalabileceği iddiasını, Chrysler'ın küçük bir şirket olması, ürün gamının zayıflığı ve ABD'deki pazar payının giderek azaldığı gerekçeleriyle reddetti.Yetkililer, Chrysler'ın Fiat ile işbirliği anlaşmasını tamamlaması, alacaklıları ve sendikalarla görüşmeleri sonrasında harcamalarını azaltmayı başarabilmesi durumunda, Hazine'nin şirkete 6 milyar dolar daha kaynak ayırabileceğini belirttiler.Öte yandan iki şirket de ciddi oranda işçi çıkarmayı planlıyor. General Motors'un 47 bin, Chrysler'in de 3 bin kişiyi işten çıkarması, ayrıca bazı modellerinin üretimini durdurması bekleniyor.2009 sonunda gerçekleşmesi beklenen işten çıkarmaların, son ekonomik krizde bir Amerikan şirketinden en büyük işten çıkarma olacağı belirtiliyor.