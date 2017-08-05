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Ekonomi

General Motors, 800 bin aracını geri çağırıyor

Geri çağrılacak araçların 690 bini ABD'de, 80 bini Kanada'da kullanılıyor

05 Ağustos 2017 20:09

General Motors, hidrolik direksiyon sistemindeki problemden dolayı dünya genelinde, 2014 model 800 bin adet Chevrolet marka aracı geri çağırıyor.

Amerikalı otomobil üreticisi General Motors dünya genelinde 800 bin aracı geri çağırıyor. Firma tarafından yapılan açıklamada geri çağırılan modeller Chevrolet Silverado 1500 ve GMC Sierra 1500 olarak belirtildi. General Motors'un araçları geri çağırma nedeni ise hidrolik direksiyon sistemiyle ilgili bir sorun.

Ulusal Trafik Güvenlik Yönetimi'ne gönderilen belgelerde, ğlkenin en büyük otomobil üreticisi 2014 modelindeki araçlarda, özellikle düşük hızdaki manevralar esnasında hidrolik direksiyon sistemininde geçici bir güç kaybı yaşanma ihtimalinden bahsediyor.

690 bini ABD'de, 80 bini Kanada'da kullanılıyor

Geri çağırılan araçların 690 bin adedi ABD'de, 80 bini Kanada'da ve geriye kalan 30 bin civarındaki araç ise diğer uluslararası pazarlarda kullanılıyor. General Motors bayilerinin servislere getirilen araçlarda yazılım güncellemesi yapacağı söyleniyor.

GM yetkilileri servislerin ne zaman işleme başlayacağını belirtmezken, 2015 yılından önceki modellerde, hidroliği devre dışı bırakan potansiyel düşük voltaj koşullarına yönelik bir dizi değişiklik yapıldığını belirtmişti. Öte yandani geri çağırmaya neden olan sorunla bağlantılı bir kaza ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi vermedi.

 

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