General kaçtı, inzibat yandı

T24 -



'Dalan'la görüşme' iddiası

Korucular mı yardım etti?



Ağırlaştırılmış müebbet istemi

Askeri savcılığın “İnternet Andıcı” davası sanığı Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa Bakıcı’nın firarıyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.Savcılık, Mustafa Bakırcı’nın hakkındaki yakalama kararına rağmen emekli edilmesini mercek altına aldı.Soruşurma kapsamında Bakıcı’yı adli mercilere teslim etmekle görevli Ankara Merkez Komutanlığı personelinin de sorgulandığı iddia edildi.Vatan gazetesinde Mustafa Bakıcı’nın Kuzey Irak üzerinden Rusya’ya geçtiği iddiası yer aldı.Bakıcı’nın Minsk’te firari “Ergenekon” sanığı Bedrettin Dalan’la buluştuğu ileri sürüldü.Rusya’ya firar etmeden önce hesaplarını boşalttığı belirtilen Bakarcı’nın yanına yüklü miktarda para aldığı da öne sürüldü.Bakıcı’ya,Türkiye sınırından çıkışında Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı yaptığı dönemde emrinde çalışan korucubaşı Selim Babat’ın yardım ettiği de iddia edildi.Jandarma Genel Komutanlığı Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanı olan Tümg. Bakıcı hakkında İnternet Andıcı davasında 8 Ağustos’ta "yakalama" kararı verildi.Davanın 3 numaralı sanığı olan Bakıcı ile 19 şüpheli hakkında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.