General Electric'in Türkiye yatırımı 1 milyar doları bulabilir

Çağlayan, General Electric (GE)'nin, jet motorları için malzeme üretimi için, geçen yıl Türkiye'de 3 yıllık süreçte 900 milyon dolar yatırım yapacağı taahhüdünde bulunduğunu anımsatarak, "1,5 yıl içinde bu yatırımın 515 milyon dolarının gerçekleştiğini gözönünde bulundurursak, 900 milyon dolar yatırım GE'nin hedeflerinin altında kalır. Mutlaka 1 milyar doların üstüne çıkması lazım. Umuyorum ki gelecek yıl ilave projelerin duyurusunu yaparız" dedi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, General Electric (GE) ile TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) arasında, CFM International'ın LEAP motorlarında kullanılan blisklerin TEI'nin Eskişehir'deki fabrikasında üretilmesini içeren anlaşmanın imza törenine katıldı.

1923-2002 yılları arasında Türkiye'ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarının 14,6 milyar dolar olduğuna işaret eden Çağlayan, "2002 yılından itibaren hükümetimizin iş başına gelmesiyle yaptığımız reformlar, yatırım ortamının kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve bilhassa hükümetimizin serbest piyasayı önde tutan bir kalkınma modeliyle hareket etmesi, son 10,5 yılda

ülkemize 80 yılda gelenin 8,5 katından daha fazla, yani 127,5 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım gelmesini sağladı" diye konuştu.

Yüzde 75'i Avrupa'dan gelen bu yatırımın Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarına, genç nüfusuna ve kalitesi artan iş gücü arzına geldiğini belirten Çağlayan, GE Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeffrey Immelt'in "GE'nin en iyi işçileri Türkiye'de, bundan dolayı Türkiye'ye yatırımlarımızı artıracağız" sözlerini aktardı.

GE ile TEI arasındaki anlaşmanın önemli olduğunu vurgulayan Çağlayan, "Türkiye, uzay ve havacılık sektöründe önemli bir marka olmak istiyor. Şirketlerimiz, Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ve Türkiye'nin bu konudaki potansiyelleri ülkemizi önemli bir aktör haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

GE ile TEI'nin imza attığı yatırımı yapmanın babayiğitlik istediğini dile getiren Çağlayan, "Bu kuruluşlarımız bu babayiğitliği yerine getirecek. Türkiye'nin uzay ve havacılık sektörü için çok önemli bir yatırım yapılacak. Türkiye ithal etmek zorunda olduğu bu ürünü bir taraftan üretirken diğer taraftan ihraç da edecek" dedi.

Bakan Çağlayan, şöyle devam etti:

2023'e kadar 250 milyar dolar yatırım

"Önümüzdeki 10 yılda enerji alanında 130 milyar dolar, ulaştırma alanında 110 milyar dolar, bilgi teknolojileri alanında ise 10 milyar dolar yatırım yapacağız. Sadece bu 3 alanda Türkiye, 2023 hedeflerinin altyapısını oluşturmak adına toplam 250 milyar dolar yatırım yapacak. Bu, Türkiye'ye yatırım yapacaklar için çok önemli fırsat penceresi oluşturuyor. Tüm uluslararası

şirketlerin bu ihalelere gelmesini canı gönülden arzu ediyoruz.

Cari açık, farklı enerji yatırımlarıyla kapatılacak

"Türkiye bu yatırımları gerçekleştirdiğinde dış ticaret dengesi olumlu şekilde seyretmeye başlayacak ve cari açık meselesinde önemli mesefaler kaydedeceğiz. Enerji konusunda eski politikalarımızı geride bıraktık. Yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli konularımız. Eski sistemlerle enerji yatırımları yapması Türkiye'yi yeniden cari açığa mahkum edecektir. Bu konuda kararlılığımız kesindir. Türkiye, enerjisini mümkün olduğunca rüzgardan, güneşten, su kaynaklarından, jeotermalden, biyoyakıttan, nükleerden ve olursa kayagazından elde edecek."

Çağlayan, GE'nin enerji sektöründe yaptığı yatırımları çok anlamlı bulduğunu da kaydederek, şu anda başlanan yatırımların yarın sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaktan öte ihracat yapılabilecek kalemler haline geleceğini ifade etti.

'Türkiye artık hammalık yapmayacak'

Türkiye'nin üretim ve ihracat anlayışını tamamıyla değiştirdiğine değinen Çağlayan, "Türkiye artık hamallık yapmak niyetinde değil. Türkiye yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünler üretip ihraç edecek ve bunları markalı hale getirecek bir yapıya dönüştürmeye karar verdi. Yeni teşvik sistemimizi de bunu için yaptık" diye konuştu.