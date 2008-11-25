General Electric, 227 kişiyi işten çıkarıyor

Dünyaca ünlü General Electric, Macaristan;ın Nagykanizsa;daki fabrikasından 227 çalışanı 19 Aralık'ta işten çıkaracağını, ülkedeki diğer fabrikalardan da kısa zaman içinde 273 kişiyi daha işten çıkarmak zorunda olduklarını açıkladı.



Tüm dünyada yaşanan küresel mali krizi önemli ölçüde hissettiklerini açıklayan şirketin yetkilisi, Macaristan genelinde 9 şehirde üretimde bulunduklarını, ancak krizi atlatabilmek için şirketlerinin tedbirler almak zorunda olduğunu açıkladı.



Bu nedenle aralık ayı sonuna kadar 227 çalışan işten çıkaracaklarını açıklayan Macaristan General Electric, ülkede 10 bin kişiye istihdam sağladıklarını, ancak bu rakamı 9500 kişiye indirmek zorunda kaldıklarını bildirdi.



