T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay’ın yeni deniz sloganı

Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yer alan afişte “Denizlere hakim olan cihana hakim olur” sözü yer aldı.

27 Eylül 2011 03:00

T24 - Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yer alan afişte “Denizlere hakim olan cihana hakim olur” sözü yer aldı. Afişin Akdeniz’de gerilim yaşandığı bir dönemde hazırlanması dikkat çekti.
 


Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesine Deniz Kuvvetleri’nin 930’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle bir afiş yayınladı.


Afişte Deniz Kuvvetleri için “Ulusun grur kaynağı” denildi.


Genelkurmay’ın afişinde “Denizlere hakim olan cihana hakim olur” sözü de yer aldı.


Afişin Akdeniz’deki sondaj krizinin yaşandığı bir dönemde yayınlaması dikkat çekti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24