Genelkurmay’ın yeni deniz sloganı

T24 - Deniz Kuvvetleri’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yer alan afişte “Denizlere hakim olan cihana hakim olur” sözü yer aldı. Afişin Akdeniz’de gerilim yaşandığı bir dönemde hazırlanması dikkat çekti.
Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesine Deniz Kuvvetleri’nin 930’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle bir afiş yayınladı.
Afişte Deniz Kuvvetleri için “Ulusun grur kaynağı” denildi.
Genelkurmay’ın afişinde “Denizlere hakim olan cihana hakim olur” sözü de yer aldı.
Afişin Akdeniz’deki sondaj krizinin yaşandığı bir dönemde yayınlaması dikkat çekti.