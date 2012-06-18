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Genelkurmay'ın tatbikat davetinde yayın organı ayrımı kalktı!

Genelkurmay Başkanlığı, 'bazı basın organlarına Genelkurmay faaliyetlerini izleme yasağını' kaldırdı

18 Haziran 2012 16:57

Genelkurmay faaliyetlerini izleme izni verilmeyen Zaman gazetesi, Bugün gazetesi, Kanaltürk, STV, Cihan Haber Ajansı gibi yayın organlarının izleme yasağını kaldırdı.

Genelkurmay Başkanlığı, 'bazı basın organlarına Genelkurmay faaliyetlerini izleme yasağını' kaldırdı.

Zeynep Gürcanlı'nın hürriyet.com.tr'deki haberine göre; Genelkurmay Başkanlığı çok tartışılan bir yasağa son verdi. Bazı basın kuruluşlarına Genelkurmay faaliyetlerini izleme yasağını ortadan kaldırdı.

Genelkurmay, akreditasyon konusundaki ilk adımı yarın Konya’da yapılacak Anadolu Kartalı Tatbikatı ile atacak.

Konya’daki tatbikata, daha önce akreditasyon uygulaması çerçevesinde Genelkurmay faaliyetlerini izleme izni verilmeyen Zaman Gazetesi, Bugün Gazetesi, Kanaltürk, STV, Cihan Haber Ajansı gibi yayın organları da davet edildi.

Yarın resmen kaldırılacak yasak yoğun olarak 28 Şubat döneminde uygulanmıştı.

Daha önce, 'akreditasyon uygulaması' ile bazı yayın organları, sadece Generkurmay karargahındaki değil, TSK’nın yurtiçi ve yurtdışında basına açık tüm faaliyetlerine de alınmıyordu.

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