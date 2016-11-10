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Genelkurmay'ın 'Ordu - Millet El Ele' etkinliği iptal edildi

Etkinliğin iptal edilmesine gerekçe olarak, 'bazı grupların provokasyon yapma ihtimali' gösterildi

10 Kasım 2016 16:31

Genelkurmay Başkanlığı’nın daha önce duyurduğu, bugün saat 15.00’de Anıtkabir’de, "Ata’nın huzurunda Ordu Millet Elele” adı altında yapılacak olan etkinlik güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Genelkurmay, 1881 çift kırmızı ve beyaz dilek balonun uçurulacağı "Ata’nın huzurunda Ordu Millet Elele” etkinliğini iptal etti. Genelkurmay’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Anıtkabir Komutanlığında 10 Kasım 2016 tarihinde saat 15.00'te yapılması planlanan 'Ata'nın Huzurunda Ordu Millet El Ele' temalı faaliyet iptal edilmiştir.
Saygı ile duyurulur"

Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

CNN TÜRK Ankara Muhabiri Kenan Şener etkinliğin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini bildirdi. Kenan Şener'in aktardığı bilgilere göre, etkinliğin bazı gruplar tarafından provoke edilebileceği yönünde istihbarat alındı. Bu istihbarat üzerine etkinlik iptal edildi.

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