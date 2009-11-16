Genelkurmay'ın film senaryoları

Genelkurmay'ın Yeşilçam’a da özendiğini ortaya koyan Lahika Harekât Planı’nda, “irtica” ve “terör” konulu iki film çekilmesi talimatı ve ayrıntılı senaryo önerileri de var: İlk filmde, türban takan bir kız, askerî lojmanda oturan üstçavuş kardeşinin yanında kalmaya başlar... İkincisinde, perişan Güneydoğu’da fedakârca görev yapan komutanlar anlatılır.



Taraf'ın haberine göre, harekât Planı’nda en dikkat çeken bölüm TSK’nın irtica ve terör konularında yaptırmayı düşündüğü sinema filmlerle ilgili bölümler. 500 biner TL bütçe ayrılan filmlerin askerle ilişkisinin deşifre olmaması için Genelkurmay, Bilgi destek Dairesi’nden emekli olmuş bir yüzbaşının kurduğu şirketi kullanmayı düşünmüş. Terörle mücadele temalı ilk filmin hikayesi planda “Güneydoğu bölgesinde tim komutanlığı yapan bir üsteğmenin yaşamından kesitler eşinin bakış açısından yansıtılacaktır” diye anlatılmış.



Türbanlı subay kardeşi



TSK’nın irtica konulu ikinci filminde verilecek ana mesaj ise “TSK’nın din karşıtı olmadığı, dinin ticaret, siyaset ve kişisel çıkar elde etmek için kullanılmasına karşı olduğu.”

Planda filmin senaryosu “Rütbeli bir TSK personelinin, irticai düşünce ve tutumlara sahip olan, ancak daha sonra bu görüşlerini terk eden kız kardeşinin gözünden TSK’nın anlatılması” olarak tarif edilmiş.



Planda her iki film için de bir danışmanlar kurulu oluşturulmuş. İrtica konulu filmde önerilen danışmanlar: Fehmi Çalmuk, Ömer Lütfi Mete, Emin Çölaşan, Prof. Y.N.Öztürk, Prof. Dr. Zekeriya Beyaz.



Terör konulu film için önerilen danışmanlar ise Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Dr. Ercan Çitlioğlu, Yazar Soner Yalçın, yazar Ömer Lütfi Mete, gazeteci Güler Kömürcü.



Deşifre olmaması için...



Her iki filmin de “kamuoyu yaratma gücü bulunan bir yapım şirketine ve ünlü bir yönetmene yaptırılması isteniyor ve örnek olarak şu isimler sıralanıyor: Mustafa Altıoklar, Ali Özgentürk, Yılmaz Erdoğan, Şerif Gören, Fatih Akın, Osman Sınav, Yavuz Tuğrul, Çağan Irmak, İrfan Tözüm, Zülfü Livaneli veya Sinan Çetin.



Film yapımında dikkat edilecek noktalar ise şöyle sıralanmış:



1) Film maddi olarak desteklenecektir. Hangi aşamalarda ne miktarda desteğin ödeneceği bir anlaşmayla belirlenecek ve karşılıklı sözleşme yapılacaktır.



2) Faaliyetin deşifre olmaması için sözleşme, kurum adına yapılmayacak, “BAZ Strateji ve Araştırma Merkezi ” adına yapılacaktır. (Şirket; Bilgi Destek D.Bşk.lığından emekli olmuş, uzun yıllar MGK’da psikolojik harekât faaliyetlerinde çalışmış, “güvenilir kişi” olarak tanımlanan E.Yb.Bülent Ağılönü’ne aittir. BAZ’la kurum arasında kişisel sözleşme yapılacaktır. Tml.İnc.Ş.Md. anlaşmayı kurumsal aidiyeti olmadan, -rütbe, unvan, kurumla ilişkisini gösteren ibare kullanmadan- yapacaktır.)



3) Verilecek maddi destek genel bütçeye ve genel mali denetime dahil olan bir fasıldan olmayacaktır. (Kantin gelirleri, örtülü ödenek veya OYAK şirketlerinden birinin tanıtım ve halkla ilişkiler harcaması vb. gibi)



4) Filme verilecek destek 550.000 TL civarında olacaktır. Filmin daha güçlü bir kamuoyu yaratacağı fırsatların ortaya çıkması durumunda verilecek destek artabilecektir.



5) Filmde, temalar dolaylı olarak verilecektir. Bunun için filmde kurumun ismi veya kurumun müdahil olduğunu gösteren emarelere yer verilmeyecektir. Ancak filmde uygun mesajların verilip, verilmediği denetlenecek ve düzeltici işlemler yaptırılacaktır.



6) Filme danışman desteği verilecek ve talep halinde uygun birliklerde görevi aksatmayacak şekilde çekimler yapılmasına izin verilecek, birlik imkânları dahilindeki ihtiyaçlar karşılanacaktır.

