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Genelkurmay'ın 'bedelli' kararı belli oldu

Genelkurmay Başkanlığı, bedelli askerlik konusunda kapıları tamamen kapattı.

27 Şubat 2011 02:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, bedelli askerlik konusunda kapıları tamamen kapattı.


Daha önce bedelli uygulaması için ihtiyaç fazlası asker olmadığını hükümete ileten Genelkurmay Başkanlığı, son olarak artık bu yönde bir bildirim yapmayacağına dair “özel bir bildirimde” bulundu.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, konuyla ilgili şunları söyledi: “Askerlik Kanunu’nun 10’uncu maddesi ‘Genelkurmay Başkanlığı ihtiyaç fazlası asker olursa Milli Savunma Bakanlığı’na bildirir ve bedelli askerlik uygulaması Milli Savunma Bakanlığı’nca başlatılır’ diyor. Genelkurmay ihtiyaç fazlası vardır diye bize hiç bildirmedi, bildirmeyeceğini de bildirdi. Yani ‘asker ihtiyacım devam ediyor’ diyor. Bedelli için yeni bir kanun düzenlemeye ihtiyaç yok. Kanun var zaten. Önemli olan Genelkurmay’ın ihtiyaç fazlası asker olduğunu bildirmesidir, bu da yok.”

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