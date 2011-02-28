Genelkurmay'dan 'Yargı lojmanındakiler sivil değil, asker' düzeltmesi

T24- Genelkurmay Başkanlığı, 26 Şubat'ta Milliyet gazetesinde yayımlanan "Yargı lojmanında esrarengiz asker" başlıklı haberde asker olduğu ifade edilen kişinin Balıkesir’de askerliğini yapmakta olan bir er olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, haberin yayımlandığı gün, haberdeki "asker" ifadesinin gerçeği yansıtmadığı, şahısların sivil olduklarının öğrenildiği bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

26 Şubatta yapılan açıklamanın, olayın gazeteden öğrenilmesi üzerine öncelikle İstanbul Merkez Komutanlığı nöbetçi heyetince daha sonra İstanbul Merkez Komutanı’nın talimatıyla Merkez Komutanlığında görevli emniyet yetkilileri tarafından hem olayın meydana geldiği bölgeden sorumlu Başakşehir Polis Karakolundan hem de İstanbul Terörle Mücadele Merkezinden alınan bilgiler doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Her iki emniyet biriminin olayın doğru ancak yakalanan şahısların asker olmadığını ifade ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Teyit edilen bu bilgilere rağmen konu araştırılmaya devam edilmiş, saat 16.30’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle yeniden irtibata geçilerek herhangi bir gelişme olup olmadığı sorulmuştur. Bunun üzerine saat 17.20’de aynı şubede görevli bir komiser tarafından, olayın 25 Şubat 2011’de meydana geldiği, asker olduğu ifade edilen kişinin Balıkesir’de askerliğini yapmakta olan bir er olduğu (Birliğinden 1-28 Şubat 2011 tarihlerinde hava değişimine ayrılmıştır) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünde savcı talimatı gereğince gözetim altında tutulduğu ifade edilmiştir. Bunun üzerine 26 Şubat 2011’de sabah saatlerinde yapılan açıklama TSK’nın internet sitesinden kaldırılmıştır.

Bahse konu askeri şahıs, ilgili yasa ve genelgelere aykırı olarak 36 saat emniyet müdürlüğünde gözetim altında tutulmuş ve İstanbul Merkez Komutanlığına bilgi verilmemiştir. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 79’uncu maddesinde, suç işleyen asker kişilerin (Aynı kanunun 10’uncu maddesi gereğince erbaş ve erler de bu kapsamdadır) hangi hallerde geçici olarak yakalanabilecekleri düzenlenmiştir. Aynı kanunun 80’inci maddesi ’Yakalanan kişi serbest bırakılmaz ise hemen en yakın askeri inzibat karakoluna veya askeri makama teslim olunur veya yetkili askeri inzibat gelinceye kadar olay yerinde tutulur’ hükmünü amirdir. Adalet Bakanlığınca yayımlanan 1 Ocak 2006 tarihli ’asker kişiler hakkındaki soruşturma’ konulu ve 23 no’lu genelge hükümleri de bu

yöndedir."