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Genelkurmay'dan Yandex için suç duyurusu

Genelkurmay, Mehmet Ali Yalçındağ’ın Türkiye başkanı olduğu Yandex firması hakkında yasal işlem talep etti

24 Eylül 2012 15:41

Genelkurmay Başkanlığı dünyanın beşinci büyük arama motoru olan Yandex firmasının web sitesinde Ankara ve İstanbul’da bulunan askeri birliklere ait panoramik görüntüleri TSK’ya ait herhangi bir birimden izin almaksızın yayımladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
 
Genelkurmay Başkanlığı’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 7. Maddesi’nde “birinci derece askeri yasak bölgelerinin fotoğraf ve filminin çekilmesinin, harita ve krokisinin yapılmasının, not alınmasının veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulmasının, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılmasının, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin verilmiş olan dışındakilere yasak olduğu düzenlenmiş olup bu yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere hapis ve adlipara cezası verilir” ifadelerine yer verildi.
 
Genelkurmay Başkanlığı bu nedenle izinsiz birinci derece askeri yasak bölgelerin panoramik görüntülerini yayımlayan Yandex firması sorumluları hakkında yasal işlem yapılmasını talep etti. (Habertürk)

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