Genelkurmay’dan ‘Türkiyelilik’ uyarısı

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yaptığı duyuruda ‘Türk Milleti tanımından ‘Türkiyelilik gibi tanımlara ulaşılamaz dedi.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un İstanbul'daki konuşmasında yer verdiği, Atatürk'ün "Türk Milleti" tanımına ilişkin yorumlar hakkında, "Bu tanımdan 'Türkiyelilik' gibi tanımlara ulaşılabileceğini düşünmek ve bu şekilde değerlendirmeler yapmanın konuyu saptırmak anlamına geleceği" belirtildi.



Başbuğ konuşmasında “Atatürk, Türk milletini şu şekilde tanımlamıştır: "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına, Türk milleti denir.”



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Prof. Dr. Afet İnan'ın "Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları" kitabında Atatürk'ün kendi el yazısıyla ifade ettiği "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir" tanımına yer verildi.



Bilgi notunda şunlar kaydedildi:



"Türk milleti tanımını Mustafa Kemal Atatürk kendi el yazısı ile yazmıştır. Bu tanım, Prof. Dr. Afet İnan tarafından yazılan 'Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları' kitabının ilk sayfasında da yer almaktadır.



Tanımın ana amacı 'Türk milleti' tanımının yapılması ve bu tanımın, kavramın etnik ve dini temellere dayanmadığının açıkça ifade edilmesidir. Tanım içindeki 'Türkiye Halkı' terimi de Atatürk tarafından bu nedenlekullanılmıştır.



Bu tanımdan 'Türkiyelilik' gibi tanımlara ulaşılabileceğini düşünmek ve bu şekilde değerlendirmeler yapmak; hem Atatürk'ün 'Türk Milleti' tanımını niçin yaptığını hem de 'ulus devlet' kavramının ne anlama geldiğini anlayamamak ve konuyu saptırmak demektir. Ulus-devlet yapısı içinde, bu şekildeki düşüncelerin yeri olamaz."

