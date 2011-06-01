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GENELKURMAY'DAN TÜMER AÇIKLMASI ANKARA (A.A)

01 Haziran 2011 16:18

-GENELKURMAY'DAN TÜMER AÇIKLMASI ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Nejat Tümer'in vefat ilanlarındaki '1944-1980' rakamlarına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, ilandaki 1944'ün Tümer'in Deniz Harp Okulundan mezuniyet tarihi, 1980'in ise Türk Deniz Kuvvetlerinin 1980. deniz subayı olduğunun göstergesi olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, bir gazetede Genelkurmay Başkanlığınca 10. Deniz Kuvvetleri Komutanı Merhum Emekli Oramiral Nejat Tümer'in vefat ilanıyla ilgili yapılan haberde, ''Tümer'in üniformasını 1980 yılında değil, 1983 yılında çıkardığı, Genelkurmay Başkanlığının vefat ilanında 1944-1980 yazarak Tümer'in 12 Eylül darbesinden sonraki yıllarını askerlikten saymadığının'' ifade edildiği anımsatıldı. Söz konusu haberin ''tamamen gerçek dışı, maksatlı ve araştırılmadan yapılmış'' olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Diğer kuvvetlerden farklı olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki sicil numaraları, mezun olan devreler birbirini takip edecek şekilde verilmektedir. Dolayısıyla habere konu olan '1944-1980' numaraları, merhum emekli Oramiral Tümer'in Deniz Harp Okulundan 1944'da mezun olduğu ve Türk Deniz Kuvvetlerinin güverteci 1980. deniz subayı olduğunu göstermektedir.  Burada üzüntü verici olan, soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan bir haberin gerekli araştırma yapılmadan, en azından ilgili makamlara telefonla dahi sorulmadan, 'gerçeğe' karşı vicdani bir sorumluluk hissetmeden yapılmış olmasıdır.'' Takvim gazetesindeki haberde, Genelkurmay Başkanlığınca verilen vefat ilanında 1944-1980 rakamlarına yer verildiği, 1944'ün Tümer'in Deniz Harp Okulundan mezuniyet tarihini gösterdiği, 1980'in ise Tümer'in ''askerlikle ilişkisini kestiği yıla'' işaret ettiği ileri sürülmüştü. Haberde ''Tümer, üniformasını 1980'de değil, 6 Aralık 1983'te çıkardı.  Genelkurmay, Tümer'in 12 Eylül 1980 darbesinden sonraki yıllarını askerlikten saymadı mı?'' ifadeleri kullanılmıştı.

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