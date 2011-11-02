-Genelkurmay'dan TSK'nın depremdeki hizmetine ilişkin açıklama ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde, Van ve çevresinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, deprem bölgesine yönelik faaliyetleri sevk ve idaresi ve diğer ilgili makamlarla koordinasyon, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezinde oluşturulan Afet Kriz Yönetim Merkezi ile kuvvet komutanlıkları karargahlarında kurulan Doğal Afet Koordinasyon Merkezleri aracılığıyla sağlandı. Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) taleplerine bağlı olarak 8'inci Kolordu Komutanının emir komutasında Erciş'te ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanının emir komutasında Van il merkezinde Afet Bölge Komutanlığı Doğal Afet Koordinasyon Merkezleri açıldı ve bu merkezler mülki makamlar tarafından kurulan kriz merkezleri ile koordineli çalıştı. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığından bir Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Taburu, Jandarma Genel Komutanlığından bir Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) Taburu'nun ivedi biçimde deprem bölgesine sevk edildiğine değinilen açıklamada, ''Talep edilen personel ve malzemeleri taşımak üzere 19 uçak ve 14 helikopter deprem bölgesinde görevlendirilmiş ve müteakiben Türk Silahlı Kuvvetlerinden talep edilecek faaliyetlerin koordinesini sağlamak maksadıyla, Türkiye'nin tamamında bulunan diğer 15 Afet Bölge Komutanlığı ikaz edilerek faaliyete geçirilmiştir'' denildi. -''Birliklerin envanterinden vatandaşa kumanya dağıtıldı''- Depremden hemen sonra bölgeye gönderilen altı tabura ek olarak 24 Ekim 2011'de beş taburun daha bölgeye intikal ettiği belirtilen açıklamada, ulaştırma, arama, kurtarma, güvenlik, yıkıntıları kaldırma, ilk yardım, çadır kurma ve yardım malzemelerini dağıtma faaliyetleri için TSK'nın, ''2 bin 445 personel (11 Tabur) ve 201 muhtelif tip araç ile; özel eğitim almış ve teçhizatlandırılmış Özel Kuvvetler Komutanlığına mensup 68 ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup 121 olmak üzere toplam 189 personel'' ile arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı belirtildi. Genelkurmay Başkanlığının açıklaması şöyle: ''Erciş'teki 108'inci Topçu Alayı Kışlasında ve İlçe Jandarma Komutanlığında yardım malzemeleri dağıtım yeri tesis edilmiş ve ilçe kriz merkezi ile koordineli bir şekilde yardım malzemeleri dağıtılmış, Askeri birlikler tarafından Erciş ve Van'da bin 152 çadır kurulmuş, kurulan 5 seyyar mutfak, 4 seyyar fırın, 2 seyyar banyo, bir seyyar çamaşır ünitesi, 16 jeneratör ve 9 su römorku ile Kızılay'a destek verilmiş, Bölgedeki birliklerin envanterinden, 9 bin 750 ekmek ve 11 bin kumanya vatandaşa dağıtılmış, 4 bin 749 Kızılay çadırı, bin 640 adet Kızılay'a ait katalitik soba, 616 ton dökme su, bin 844 koli pet su ve 32 bin 69 adet battaniyenin dağıtımı gerçekleştirilmiş, Van il merkezi, Erciş ilçe merkezi ve köylerinde; cezaevlerinden yapılan tutuklu ve hükümlü sevklerinin emniyeti, gelen yardım malzemelerinin emniyetli bir şekilde dağıtılması ve yıkılan-boşaltılan binaların güvenliği sağlanmış, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca açılan seyyar hastane ile bölgedeki yaralılara ilk yardım yapılmıştır.'' -''Askeri helikopterlerle 200 yaralı ve hasta nakledildi''- TSK'ya ait 14 askeri helikopterle il ve ilçe kriz merkezlerinin talepleri doğrultusunda 87 sorti yapıldığı ifade edilen açıklamada, 200 civarında yaralı ve hasta vatandaşın bölge hastanelerine nakledildiği vurgulandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130, C-160 ve CN-235 ulaştırma uçakları ile AFAD'ın talepleri doğrultusunda 88 sorti yapıldığı dile getirilen açıklamada, 415 ton muhtelif malzeme, gıda ve ilaç, 292 arama-kurtarma ve yardım personelinin taşındığı, 2 bin 378 askeri ve sivil depremzedenin batıya tahliyesinin gerçekleştirildiği kaydedildi. TSK'nın, deprem bölgesindeki faaliyetlerini, AFAD ile koordineli olarak sürdürdüğü kaydedildi.