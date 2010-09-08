-GENELKURMAYDAN TELEFON AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Genelkurmay Başkanlığı terörle mücadelede esas haberleşme araçlarının kriptolu telsiz ve emniyetli telli sistemler olduğunu, birliklerin operasyonel faaliyetlerinde bunları kullandığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, bir gazetede ''terörle mücadele görevi yapan askeri personelin kullandığı iletişim araçlarının bölücü terör örgütü tarafından dinlenildiği ve bu suretle bazı operasyonel bilgilerin deşifre olduğu'' yönünde bir haber yayımlandığı anımsatıldı. Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haberleşme hürriyeti kapsamında diğer bölgelerde olduğu gibi terörle mücadele bölgesinde de uzun süre ailelerinden ayrı kalan personel için telefonla konuşma yasağı olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''En uzak bölgelerdeki personelin ailesi ve yakınlarıyla görüşebilmesi üzerinde titizlikle durulmakta ve buna her türlü imkan sağlanmaktadır. Terörle mücadelede esas haberleşme vasıtası kriptolu telsiz ve emniyetli telli sistemlerdir. Birlikler operasyonel faaliyetlerinde bu vasıtaları kullanmaktadır. Mevcut kriptolu telsiz ve telli sistemlerinin arazi şartları nedeniyle kullanılamadığı bölgelerde haberleşme, zorunlu hallerde, uydu telefonları ve taşınabilir uydu yer terminalleri vasıtasıyla da yapılabilmektedir. Uydu telefonları, bu bölgelerdeki birliklerin resmi kullanımı için tedarik edilmiş, yasal, tek kişi tarafından taşınabilen ve kullanılabilen bir cihaz olup Bilişim Teknolojileri Kurulu tarafından 0 522 kodu verilen telefonlardır.'' Taşınabilir Uydu Terminalleri hakkında da bilgi verilen açıklamada, devamla şöyle denildi: ''Taşınabilir Uydu Terminalleri ise askeri maksatlarla üretilmiş, çok kanallı, çanak antenli, ağır ve genelde bir vasıta ile taşınabilen haberleşme vasıtasıdır. Bu uydu terminali, genellikle cep telefonlarının kullanılamadığı GSM kapsama alanı dışında ve telli sistem alt yapısının bulunmadığı üs bölgelerinde kullanılmaktadır. Bu uydu terminalindeki bir kanal, tüm askeri personelin aileleriyle kontrollü olarak görüşebilmesi için tahsis edilmiştir. Bu gibi bölgelerde görev yapan personel bu sayede aileleriyle düzenli olarak görüşebilmektedir. Ayrıca sabit kışlalarda bulunan personel için yeterli miktarda temin edilmiş olan ankesörlü telefonlarla, erbaş ve erlerin askeri kantinlerden temin ettikleri telefon kartlarını kullanarak, özellikle aileleriyle ucuz görüşme yapabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Bu telefon kartlarının satışı ve kullanımının serbest olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Personelin, kriptolu ve emniyetli sistemler hariç, açık olarak yapılan tüm görüşmelerin başta bölücü terör örgütü olmak üzere, başkaları tarafından da dinlenilebileceği ve bu nedenle konuşurken operasyonel konulara girmemeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi üzerinde önemle durulmaktadır.''