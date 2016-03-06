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Genelkurmay'dan Sur ve İdil açıklaması: Toplam 329 terörist etkisiz hale getirildi

"Operasyonlarda, toplam 360 tane el yapımı patlayıcı imha edildi"

06 Mart 2016 16:06

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının Sur'da 260, İdil'de ise 69 olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde yer alan 5 Mart gününe ait bilgiler şöyle:

"Diyarbakır / Sur’da devam eden operasyonda; üç bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 260’dır.), 16 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 329’dur.)

Şırnak / İdil’de devam eden operasyonda; üç bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 69’dur.), 47 el yapımı patlayıcı imha edilmiş (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 360’dır.), 16 Roketatar mühimmatı, bir el bombası, yedi Kaleşnikof piyade tüfeği ile 58 adet fişeği, bir dürbün ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir.

Mardin / Derik’te, icra edilen el yapımı patlayıcı arama ve kontrolü esnasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edilmiştir."

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