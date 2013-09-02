Genelkurmay'dan 'sosyal medya' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Necdet Özel'in ismi kullanılarak sosyal medyada açılan hesapların sahte olduğunu duyurdu.



TSK'dan sosyal medyaya ilişkin bir açıklama geldi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in ismi kullanılarak sosyal medyada Twitter, Facebook ve benzeri hesap ve sayfaların görüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e ait resmî veya özel bir sosyal medya hesabının veya sayfasının bulunmadığı; bu kapsamda internette yer alan bu ve benzeri hesapların tamamının sahte (fake) olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.