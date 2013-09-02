T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay'dan 'sosyal medya' açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e ait sosyal medyada bir hesap bulunmadığı bildirildi

02 Eylül 2013 15:29

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Necdet Özel'in ismi kullanılarak sosyal medyada açılan hesapların sahte olduğunu duyurdu.
 
TSK'dan sosyal medyaya ilişkin bir açıklama geldi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'in ismi kullanılarak sosyal medyada Twitter, Facebook ve benzeri hesap ve sayfaların görüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e ait resmî veya özel bir sosyal medya hesabının veya sayfasının bulunmadığı; bu kapsamda internette yer alan bu ve benzeri hesapların tamamının sahte (fake) olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ETİKETLER

tskgenelkurmaynecdet özelsosyal medyatwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24