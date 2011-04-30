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GENELKURMAY'DAN ''SES KAYDINA'' SORUŞTURMA ANKARA (A.A)

30 Nisan 2011 16:37

-GENELKURMAY'DAN ''SES KAYDINA'' SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, dün ve bugünkü bazı basın ve yayın organlarında yer alan, ''2007-2009 yılları arasında Çankırı Garnizonunda görev yapan bir Albay'a ait olduğu ileri sürülen ses kaydı'' konusunda soruşturma başlatıldığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, dünkü ve bugünkü bazı basın ve yayın organlarında yer alan, ''2007-2009 yılları arasında Çankırı Garnizonunda görev yapan bir Albay'a ait olduğu'' ileri sürülen ses kaydına ilişkin haberler hakkında, ''Konuyla ilgili olarak soruşturmaya başlanmıştır'' ifadesine yer verildi.

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