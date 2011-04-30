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Genelkurmay'dan 'ses kaydı' soruşturması

Genelkurmay Başkanlığı, 2007-2009 yılları arasında Çankırı Garnizonunda görev yapan bir Albay'a ait olduğu ileri sürülen ses kaydı konusunda soruşturma başlatı

30 Nisan 2011 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, 2007-2009 yılları arasında Çankırı Garnizonunda görev yapan bir Albay'a ait olduğu ileri sürülen ses kaydı konusunda soruşturma başlatıldığını açıkladı.
 
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada, dünkü ve bugünkü bazı basın ve yayın organlarında yer alan, ''2007-2009 yılları arasında Çankırı Garnizonu'nda görev yapan bir Albay'a ait olduğu'' ileri sürülen ses kaydına ilişkin haberler hakkında, ''Konuyla ilgili olarak soruşturmaya başlanmıştır'' ifadesine yer verildi.

Kayıtta Garnizon Komutanı Albay Engin Kabadaş'ın subay eşlerine 12 Haziran'daki seçime yönelik verdiği eğitim semineri yer alıyor.

Seminerde AK Parti'nin icraatları eleştirilirken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a eleştiriler yöneltiliyor.

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