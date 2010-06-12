Genelkurmay'dan PKK saldırısı sonrası taziye mesajı

T24- Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Teğmen Cumhur Akdağ’ın eşi Pınar Akdağ’ın Osmaniye’deki saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle bir taziye mesajıyla saldırıyı kınadı. Mesajda terör örgütünün hedefleri arasına TSK personelinin yanı sıra onların eş ve çocuklarının da katıldığına dikkat çekilerek, “Bölücü terör örgütüne destek verenlerin, sempati duyanların bu menfur saldırıyla ilgili ne söyleyeceklerini tüm kamuoyu merakla beklemektedir” denildi. Bu arada Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü üyelerinin açtığı ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 1 subay yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklama şöyle:

"Osmaniye’nin Kanlıgeçit BOTAŞ Jandarma Koruma Karakolu ile içinde ailelerin de yaşadığı lojmanların yer aldığı Jandarma Komando Bölük binalarına, 10 Haziran 2010 günü, saat 21.55 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ve uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açılmıştır.Açılan ateş sonucu, lojmanda bulunan J.Tğm. Cumhur AKDAĞ’ın eşi Pınar AKDAĞ (23) başından yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.





Pınar AKDAĞ, evliliğinin baharında eşi ile birlikte, birçok jandarma karakolunun sahip olduğu zor şartlarda, eşine destek olmak için oradaydı. İkamet ettikleri lojman, Osmaniye’nin 17 km. kuzeydoğusunda, Kırıklı Köyü bölgesinde yer almakta ve aile ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü Osmaniye’den temin etmekteydiler.





Ancak o biliyordu ki eşi, kendisinin varlığıyla görevini daha şevkle ve heyecanla yapacaktı. Çünkü askerlik, eşi gibi kendisi için de bir yaşam tarzıydı. Ancak eşiyle birlikte olması onun için bütün zorlukların ikinci planda kalması anlamına geliyordu.





Bu kısacık mutlu yaşamda bir tek şeyi düşünememişti; bölücü terör örgütünün kahpece bir saldırı ile savunmasız, tek suçu “eşim nerede olursa olsun ondan ayrılmayacağım, birlikte olacağım” diyen kendisini hedef alacağını... Bölücü terör örgütü geçmişte köy katliamlarında kadın ve çocuk demeden, savunmasız insanları da hedef almaktaydı. Bu son saldırı göstermiştir ki bölücü terör örgütü eski kirli günlerine tekrar geri dönmüş ve hedefleri arasına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personeli yanında onların eş ve çocuklarını da almıştır.





Henüz 47 gün önce kurulan bir yuvanın yok olmasına ve masum bir evladımızın hayatını kaybetmesine yol açan bu hain saldırı Türk Silahlı Kuvvetleri ailesini derinden üzmüştür. Acımız büyüktür.





Terör eylemlerini çeşitli nedenlerle haklı göstermeye çalışanların, bölücü terör örgütüne destek verenlerin, sempati duyanların bu menfur saldırıyla ilgili ne söyleyeceklerini tüm kamuoyu merakla beklemektedir.





Hayatını kaybeden gencecik evladımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Merhumenin naaşı; 12 Haziran 2010 tarihinde, İzmir/Buca-Şirinyer Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kaynaklar Mezarlığına defnedilecektir.





Kamuoyuna saygı ile duyurulur."





Hakkari'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı









Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından güvenlik güçlerine açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 1 subay yaralandı.







Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şemdinli'nin dağlık arazi kesiminde bugün, güvenlik güçlerince icra edilen faaliyet esnasında, terör örgütü mensupları tarafından uzak mesafeden açılan ateş sonucu 1 astsubayın şehit olduğu, 1 subayın yaralandığı bildirildi.







Yaralı subayın hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.







