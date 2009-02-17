Genelkurmay'dan mıntıka temizliği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Ergenekon iddialarıyla ilgili olarak kendi içinde gizli bir soruşturma başlattığı ileri sürüldü.



Kanal D Televizyonu'nun dün akşamki ana haber bülteninde verilen habere göre, son 4 aydır sürdürülen soruşturma dahilinde, önce sızdırılan çok gizli belgeler mercek altına alındı. İstihbarat belgelerini gören, okuyan ve erişimini sağlayanlar yakından takip edildi. Gizli bilgi yetkileri yeniden düzenlendi, kuşku duyulan personelin görev yerleri değiştirildi, suçu sabit bulunanlar hakkında yasal işlem yapıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ergenekon davası süreci ve darbe günlükleri tartışmalarıyla kendi bünyesinde yaptığı geniş çaplı soruşturmanın detayları ortaya çıkıyor. Kanal D Ana Haber, Ergenekon iddialarıyla ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kendi içinde bir soruşturma başlattığını duyurdu. Mehmet Ali Birand’ın sunduğu Kanal D ana haberde dün akşam yayınlanan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı iddiaların peşine düştü. Önce gizli askeri belgeleri sızdıranlar araştırılmaya başlandı.



Tüm araştırmalar sessiz ve derinden



Bu nedenle istihbarat bilgilerini görenler, okuyanlar ve işlem yapanlar yakın takibe alındı.. Onların kimlerle ilişki kurduğu, hangi siyasi eğilimler taşıdığı belirlendi. Gizli bilgileri görme yetkileri yeniden düzenlendi. Hatta kuşku duyulan personelin görev yerleri değiştirildi. Bilgi sızdırdığı saptananlar hakıında da yasal işlem yapıldı. Bütün bunlar büyük bir sessizlik içinde gerçekleşirildi.



Dernek ilişkileri bile mercek altında



Çok gizli iç soruşturmada rütbe ve makamı ne olursa olsun, subay ve astsubayların derneklerle ilişkileri de mercek altına alındı. Hangi subay hangi dernekle bağlantılı o dernekler ne yapıyor diye bakıldı. Görevdeki subayların derneklerle bağlantıları not edildi. Genelkurmay aynı şekilde emekli subayları da sıkı bir incelemeden geçirdi. Emekli olduktan sonra görev aldıkları dernekler tek tek isimlendirildi. Hangi televizyon programlarına çıktıkları, hangi gazetelerde yazdıkları ve ne söyledikleri rapor haline getirildi Genelkurmay sessiz sedasız bu emekli komutanları uyardı. Bazı komutanlardan o gazete ve dergilere yazmamalarını, kimi kanallara çıkmamalarını istedi.



Subayların partilere yakınlığı belirlendi



Genelkurmay çok kritik bir soruşturmaya da imza attı. Subay ve astsubayların ideolojik yaklaşımları ve hangi partiye yakın oldukları incelendi. İsimlerin karşılarına "şu partiye yakın" notları düşüldü. Sadece askeri personelin değil, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışan sivillerin de siyasi eğilimleri ve yakın oldukları partiler de tek tek belirlendi.



Örnek’in günlükleri araştırma kapsamında



Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek’in bilgisayarından çıktığı öne sürülen darbe günlükleri de incelendi. Günlüklerde 2003-2005 yıllarında ’Sarıkız’ ve ’Ayışığı’ kod adıyla iki darbe girişimi örgütlendiği, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ten destek bulamadığı için de başarılı olunamadığı iddia ediliyordu. Üstelik dönemin komutanları arasındaki konuşmalar da en ince ayrıntılarına kadar yer alıyordu.



Hazırlanan rapor kitap kalınlığında



Genelkurmay Başkanlığı’nın dört ay önce başlattığı çok gizi soruşturmada, darbe günlükleri de sayfa sayfa incelendi. Adı geçen komutanların bilgisine başvuruldu, bilgisayar kayıtlarına bakıldı. Kalın bir kitap büyüklüğünde rapor hazırlanarak, karargáha sunuldu. Askeri yetkililer, Genelkurmay karargáhının hazırlanan raporları ve soruşturmada ulaşılan sonuçları çok yakından izlediğini, gerekli görülenler hakkında askeri savcılıkça dava açıldığını da bildirdiler.



