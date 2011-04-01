-GENELKURMAY'DAN ''MİLLİYET''E YALANLAMA ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, bugün Milliyet gazetesinde yayımlanan ''09-001'in Sırrı'' başlıklı haberin ''tamamıyla gerçek dışı'' olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: ''Gazetede yer alan haberde, müttefiklerin telsiz konuşmalarını dinleyen Hollandalı bir eski istihbaratçının Libya semalarındaki askeri uçakların listesini yayınladığı ve bu listede Türk Genelkurmayına ait 09-001 kuyruk numaralı jet uçağının da olduğu ifade edilmektedir. Haber tamamıyla gerçek dışıdır.''