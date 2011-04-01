T24 LogoT24 Logo
Gündem

GENELKURMAY'DAN ''MİLLİYET''E YALANLAMA ANKARA (A.A)

01 Nisan 2011 14:35

-GENELKURMAY'DAN ''MİLLİYET''E YALANLAMA ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, bugün Milliyet gazetesinde yayımlanan ''09-001'in Sırrı'' başlıklı haberin ''tamamıyla gerçek dışı'' olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: ''Gazetede yer alan haberde, müttefiklerin telsiz konuşmalarını dinleyen Hollandalı bir eski istihbaratçının Libya semalarındaki askeri uçakların listesini yayınladığı ve bu listede Türk Genelkurmayına ait 09-001 kuyruk numaralı jet uçağının da olduğu ifade edilmektedir. Haber tamamıyla gerçek dışıdır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24