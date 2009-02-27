Genelkurmay'dan Meclis'te Kürtçe'ye tepki

Genelkurmay Başkanlığı, Kürt sorunu hakkında, bilinen yaklaşımının ötesinde bir tutum sergileyerek 'Kültürel alanda bazı açılımlarda bulunulabilir' dedi.



Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, 13 Şubat 2009'da Sinat-Haftanin bölgesinde 20-25'er kişilik 2 terörist grup arasında yaşanan çatışmada, 20 kadar teröristin öldüğü, 20 teröristin ise yaralandığının farklı kaynaklardan öğrenildiğini bildirdi.



13 Şubat 2009'da Sinat-Haftanin bölgesinde bir araya gelen 20-25'er kişilik 2 terörist grup arasında çatışma yaşandığını belirten Tuğgeneral Gürak, gruplardan birinden kaçan 3 teröristin diğer grup tarafından yakalanarak infaz edilmesi üzerine iki grup arasında yeniden çatışma çıktığını bildirdi.



Tuğgeneral Gürak, "Çatışma sonucunda 20 kadar teröristin öldüğü, 20 teröristin ise yaralandığı, farklı kaynaklardan öğrenilmiştir" dedi.



Meydana gelen çatışma sonrası, bu gruplardan bazı teröristlerin örgütten kaçarak yerel unsurlara sığındığı yönünde bilgiler de alındığını aktaran Tuğgeneral Gürak, konuya ilişkin teyit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



Son olarak, benzer bir olayın bu hafta içinde, Mahmur Kampı'ndaki teröristler arasında da yaşandığına işaret eden Tuğgeneral Gürak, söz konusu bölgede teslim olmak isteyen bir grup ile bunlara engel olmak isteyen diğer bir grup arasında çıkan çatışmada ölenler olduğu bilgisinin alındığını söyledi.



‘Yargının harekete geçmesi doğal’



Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tuğgeneral Gürak, "TBMM çatısı altında, bir partinin grup toplantısında Kürtçe konuşma yapılmasına" ilişkin soru üzerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlattı.



Tuğgeneral Gürak, "Herkesin anayasa ve yasalara uygun şekilde hareket etmesi gerekir. Hukuk devletinde yasalara aykırı hareket edenler karşısında yargının harekete geçmesi de doğal bir husustur" dedi.



‘Bazı açılımlarda bulunulabilir’



Gürak, TRT 6'nın Kürtçe yayın yapması ile ilgili soru üzerine de "Üniter devlet ve ulus devlet yapısına zarar vermeyecek tedbirleri de göz önüne almak kaydıyla devlet kültürel alanda bazı açılımlarda bulunabilir" yanıtını verdi.



Son dönemde Irak sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yapıldığı yönünde haberler alındığının hatırlatılması üzerine Tuğgeneral Gürak, TSK'nın vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için bölücü terör örgütüyle mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Tuğgeneral Gürak, bu kapsamda bazı birliklerin bahar konuş yerlerine intikallerinin yapıldığını, faaliyetlerin bu çerçevede olduğunu bildirdi.



Aden Körfezi'nde görevlendirilen TCG Giresun'un deniz haydutları ile temasının olup olmadığı sorusu üzerine Tuğgeneral Gürak, geminin 25 Şubatta görev yerine ulaştığını ve şu ana kadar bir temas gerçekleşmediğini ifade etti.

