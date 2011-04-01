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Genelkurmay'dan 'Libya'daki Türk uçağı'na yalanlama

Genelkurmay, bugün Milliyet gazetesinde yayımlanan '09-001'in Sırrı' başlıklı haberin 'tamamıyla gerçek dışı' olduğunu bildirdi.

01 Nisan 2011 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, bugün Milliyet gazetesinde yayımlanan ''09-001'in Sırrı'' başlıklı haberin ''tamamıyla gerçek dışı'' olduğunu bildirdi.

'Libya hava sahasında Türk jeti görüldü' haberi için TIKLAYIN

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

''Gazetede yer alan haberde, müttefiklerin telsiz konuşmalarını dinleyen Hollandalı bir eski istihbaratçının Libya semalarındaki askeri uçakların listesini yayınladığı ve bu listede Türk Genelkurmayına ait 09-001 kuyruk numaralı jet uçağının da olduğu ifade edilmektedir.

Haber tamamıyla gerçek dışıdır.''


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