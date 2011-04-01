Genelkurmay'dan 'Libya'daki Türk uçağı'na yalanlama

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, bugün Milliyet gazetesinde yayımlanan ''09-001'in Sırrı'' başlıklı haberin ''tamamıyla gerçek dışı'' olduğunu bildirdi.
'Libya hava sahasında Türk jeti görüldü' haberi için TIKLAYIN
Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
''Gazetede yer alan haberde, müttefiklerin telsiz konuşmalarını dinleyen Hollandalı bir eski istihbaratçının Libya semalarındaki askeri uçakların listesini yayınladığı ve bu listede Türk Genelkurmayına ait 09-001 kuyruk numaralı jet uçağının da olduğu ifade edilmektedir.
Haber tamamıyla gerçek dışıdır.''