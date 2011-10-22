Genelkurmay'dan 'korsan Twitter' uyarısı



T24 - Genelkurmay Başkanlığı bir sosyal paylaşım sitesinde "TSK Bilgi Notları" isimli bir kullanıcının hesap açtığını, burada askeri açıklamaların yeraldığını, bazı basın kuruluşlarının da buradan bilgi notu alıp yayınladıklarını belirterek, "TSK'nın resmi internet sitesi 'www.tsk.tr'dir" açıklaması yaptı.





Genelkurmay Başkanlığı, TSK'ya ait bilgilerin bir sosyal paylaşım sitesinde yayımlanması hakkında yazılı açıklama yaptı. İnternet ortamında bir sosyal paylaşım sitesinde bulunan "TSK Bilgi Notları" isimli bir kullanıcı hesabında, TSK'nın resmî internet sitesinden alınan bilgilerin yayımlandığının tespit edilmesi üzerine, 15 Aralık 2009 tarihinde, kamuoyuna bu site ile TSK'nın bir ilişkisinin olmadığı duyurusu yapıldığını hatırlatan Genelkurmay son günlerde bazı basın yayın organlarında söz konusu kullanıcı hesabına atfen haberlerin yer aldığını bildirdi.





Genelkurmay, " 'TSK Bilgi Notları' isimli kullanıcı hesabı ile TSK'nın bir ilişkisi yoktur. Bu ve benzeri internet sitelerinde TSK adına yayımlanan bilgilere itibar edilmemelidir. TSK'nın resmi internet sitesi 'www.tsk.tr' dir" uyarısında bulundu.





Türk Silahlı Kuvvetleri resmi sitesine link verilen twetter hesabında kara operasyonunun ardından "Askerî hareket, siyasal faaliyetin ümitsiz olduğu noktada başlar. Mustafa Kemal ATATÜRK, 1922, İzmir" yazılmış ve bu bilgi notu Genelkurmay'ın görüşü şeklinde bazı yayın kuruluşlarında yer almıştı.







