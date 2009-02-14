Genelkurmay'dan İsrail'e sert tepki

İsrail: Komutanın kendi görüşleridir

Dışişleri'nden nota

İsrail: En büyük katliamı Türkler yaptı

Genelkurmay Başkanlığı, İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı'nın uluslararası bir toplantıda yaptığı konuşmaya ilişkin basında yer alan bazı sözlerin “gerçekleri saptıran, maksadını aşan, talihsiz, hiçbir şekilde kabul edilemez, bulunduğu görevin yetki ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan ve en önemlisi de iki ülke arasındaki milli menfaatlere zarar verebilecek boyutta ifadeler olduğunun değerlendirildiğini” bildirdi.İsrail’in Ankara Büyükelçisi Gavriel Levy, bugün Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı tarafından Bakanlığa çağrıldığının belirtildiği yazılı açıklamada şöyle denildi; "Her türlü diplomatik teamüle, tarihi ve güncel gerçeklerle taban tabana zıt ifadeler içeren açıklama, Sayın Başbakanımız’a ve ülkemize yönelik kabul edilemez ithamlar ve hezeyanlarda bulunması sebebiyle bir nota tevdi edilerek protesto edilmiştir. Ayrıca söz konusu beyanların mesnetsiz ve kabul edilemezliği vurgulanarak, bu durum hakkında İsrail makamlarından acilen izahat istenmiştir."Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi: “13 Şubat 2009 günü İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı'nın uluslararası bir toplantıda yapmış olduğu konuşmaya ilişkin bazı sözler basında yer almıştır.Basında yer aldığı şekliyle ve söz konusu kişiye atfedilen sözlerin gerçekleri saptıran, maksadını aşan, talihsiz, hiçbir şekilde kabul edilemez, bulunduğu görevin yetki ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan ve en önemlisi de iki ülke arasındaki milli menfaatlere zarar verebilecek boyutta ifadeler olduğu değerlendirilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan ilişkilerine önem verdiğini düşündüğümüz İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın konuya açıklık getirmesini beklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”