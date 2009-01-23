Genelkurmay'dan ilginç afiş!

Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinin MSB bölümünün nizamiyesine asılan afiş heyecana sebep oldu.



Genelkurmay karargahında, personeli telekulak konusunda bilinçlendirmeye dönük afişlere bir yenisi eklendi. Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı bölümünün nizamiyesine asılan afişte telefon ve el bombası kıyaslanarak, fondaki büyük soru işaretinin üzerinde “Hangisi daha tehlikeli?” sorusu yer aldı. Afişteki cep telefonu resminin üzerinde “Sürekli kullanılır hissetmezsin”, el bombası resminin üzerinde de “bir defa kullanılır hissedersin” ifadeleri kullanıldı.



İki ayrı kompozisyon



Geçen Ağustos ayında da Genelkurmay Başkanlığı binasında YAŞ’ın yapıldığı salona açılan koridorlarda aynı konuda bir başka afiş dikkati çekmişti. “Cep telefonunun faydalarını biliyor musunuz?” başlıklı afişte, “Gizli belgeleri inceleyen iki askerin masanın üzerine cep telefonu koymaları” kompozisyonunu işleyen bir fotoğraf ve fotoğrafın üzerinde şu satırlar yer almıştı: “Konuşmalarınız dinlenebilir, yeriniz belirlenebilir, hareketleriniz takip edilebilir, mesajlarınız okunabilir, istemediğiniz görüntüler kaydedilebilir, bilgisayarınızdaki bilgiler alınabilir, patlayıcı madde düzenekleri ateşlenebilir.”



İçeride cep yasak



Genelkurmay ve diğer askeri karargahlara giren personelin ve ziyaretçilerin cep telefonlarını içeri sokmaları uzun yıllardır yasak. Buna karşın son dönemde bazı üst düzey askeri yetkililere ait olduğu ileri sürülen ses kaydı ve görüntüler internet sitelerinde yayınlandı. Genelkurmay Başkanlığı’nın bu afiş çalışmalarıyla, personelini bilinçlendirmeyi ve uyarmayı hedeflediği belirtildi.

