Genelkurmay'dan hükümete 4 maddede iç güvenlik paketi itirazı

Hükümetin, dün Meclis başkanlığına sunduğu iç güvenlik paketine Genelkurmay'dan itiraz geldi. Askeri kaynaklardan gelen bilgilere göre, TBMM'deki güvenlik paketinin Jandarma ile ilgili bölümüne itirazlar şu ana başlıklarda toplanıyor;

1- Eğer tasarı yasalaşırsa, Jandarma askeri görevlerini layıkıyla yerine getiremez;

2- Milli güvenlikte zafiyet oluşur;

3- Personel istikbalini siyasilerde görmeye başlar ve jandarma tamamen siyasallaşır;

4- Jandarma içinde ‘mutlak itaat’ tarih olur.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in askeri yetkililere dayandırdığı habere göre TBMM'ye gönderilen tasarıya ilişkin şu uyarılarda bulunuldu:

‘Atamalarda Jandarma Genel Komutanlığı devre dışı’

Jandarma Genel Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir parçasıdır. Mevcut sistemde jandarma personelinin atama, yer değiştirme ve ceza işlemlerinin İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülür. Ancak tasarının yasalaşması halinde Jandarma Genel Komutanlığı atamalardan haberdar olmayabilir.

‘Liyakatsiz ve disiplinsizler atanabilir’

Personeli hiç tanımayan İçişleri Bakanlığının bu yetkiyi doğrudan kullanması durumunda; liyakatsiz ve disiplinsiz personelin hak etmedikleri görevlere atanmaları kaçınılmaz olur. İşlerin bu şekilde yürütülmesi personel arasında huzursuzluk yaratır, çatışma doğurur.

‘Vali, kaymakama ceza yetkisi sıkıntılı’

Tasarıda vali veya kaymakama Jandarma personeline ceza verme, görevden alma yetkisi veriliyor. Böyle bir durumda başta Jandarma Genel Komutanlığı olmak üzere sıralı askeri amirler devre dışı bırakılmış olur ve makamlar arasında çatışmaların yaşanması; buradan hareketle de personelin görev esnasındaki moral ve motivasyonunun olumsuz şekilde etkilenmesi kaçınılmaz olur.

‘İtaatsizlik virüsü TSK'ya tümüne sirayet eder’

Ceza verme, atama ve görevden uzaklaştırma yetkilerinin, askeri amirlerin bilgisi olmadan mülki amirler tarafından resen kullanılması halinde, disiplin anlayışı ciddi şekilde zedelenir ve mutlak itaat kavramı sarsılır. İtaatteki zafiyet tehlikeli bir virüs gibidir ve bu virüs sadece Jandarmayla sınırlı kalmayıp, askeri görevlerin icrasında tüm Silahlı Kuvvetlere de sirayet edebilir.

Öneri: Komutan ile bakan birlikte atasın!

Askeri kesimin yasaya ilişkin önerisi ise, il jandarma komutanlarının atamasının ‘Jandarma Genel Komutanının teklifi ile İçişleri Bakanı tarafından yürütülecek’ şeklinde değiştirilmesi.

Böyle bir düzenleme ile, hem askeri hem de mülki makamların ortak bir noktada buluşabileceklerini vurgulayan kaynaklar, “Aksi takdirde personelinin nereye atandığından haberdar olmayan bir Jandarma Genel Komutanlığımız olacak” uyarısını yaptılar.