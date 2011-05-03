Genelkurmay'dan 'hava saldırısı' açıklaması

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, Eskişehir’de bir çiftliğe hava saldırısı hazırlığı yapıldığına dair habere ilişkin "Yapılan incelemede habere dayanak teşkil eden belgenin gerçek olmadığı anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.



Genelkurmay Başkanlığı, Eskişehir’de bir çiftliğe hava saldırısı hazırlığı yapıldığına dair habere ilişkin "Yapılan incelemede habere dayanak teşkil eden belgenin gerçek olmadığı anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.



Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada bugün bir gazetede, Eskişehir’de bulunan bir çiftliğe Hava Kuvvetleri tarafından hava saldırısı hazırlığı yapıldığına dair bir haber yer aldığı belirtildi. Açıklamada "Yapılan incelemede habere dayanak teşkil eden belgenin gerçek olmadığı anlaşılmıştır" denildi.





