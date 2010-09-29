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GENELKURMAYDAN HANEFİ AVCI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

29 Eylül 2010 19:48

-GENELKURMAYDAN HANEFİ AVCI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, kitabındaki ve kitabın yayımlanmasından sonrasındaki iddialarının, Askeri Savcılıkça yürütülmekte olan muhtelif soruşturmalar ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgisinin tespiti için, tanık sıfatıyla 27 Eylülde ifadesinin alındığı belirtilerek, ancak ifade esnasında ''Genelkurmay Adli Müşaviri Hakim Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun da hazır bulunduğu'' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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