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GENELKURMAYDAN 'GEÇİCİ GÜVENLİK BÖLGE' İLANI ANKARA (A.A)

29 Haziran 2011 10:54

-GENELKURMAYDAN 'GEÇİCİ GÜVENLİK BÖLGE' İLANI ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Genelkurmay Başkanlığı bazı yerleri ''geçici güvenlik bölgesi'' ilan etti. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgi notuna göre, Küpeli Dağı, Cudi Dağı, Yazlıca Dağı güneyi, Mehmet Yusuf ve Meydan dağları, İncebel Dağları, Altın Dağlar, Çağlayan/Pirinçeken, Buzul Dağı, Rejgar Dağı–Alandüz, İkiyaka Dağları, Balkaya Dağı, Karadağ/Gedik Tepe/Çimendağı, Kurşunlu/Dicle/Diyarbakır, Yassıdağ, Yazlıca Dağı kuzeyinde 1 Temmuz- 1 Ekim tarihlerinde giriş yasağı uygulanacak.   Deniz seviyesine göre azami mermi yolu tepe yüksekliğinin 14 bin feet olduğu belirtilen bilgi notunda, giriş yasağı konulan bölgelere ait coğrafi koordinatlara da yer verildi.

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