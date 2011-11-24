Genelkurmay'dan E. Tuğgeneral Bakıcı'ya soruşturma

T24

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:1. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili konularda, günlük tartışmaların dışında kalmak, sadece ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirme amaçlı haber vermek prensip edinilmiştir.2. Ancak, 20-24 Kasım 2011 tarihlerinde bazı basın yayın organlarında haber olarak verilen konular hakkında açıklama yaparak kamuoyunu aydınlatmanın yararlı olacağı düşünülmüştür.3. Hasdal’da tutuklu bulunan silah arkadaşlarımızı ziyaret; silah arkadaşlığı dayanışmasının, insani ve vicdani duyguların tezahür ettiği ve oldukça önemsediğimiz, Askeri Savcılıktan müsaade alınarak ve cezaevi kurallarına uyularak, bireysel olarak gönüllülük esasına göre yapılan bir faaliyettir.4. Emekli Tümgeneral Mustafa BAKICI ile ilgili olarak Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.5. Yedinci Cumhurbaşkanı Sayın Kenan EVREN’in isminin kışladan kaldırılacağı yönünde herhangi bir çalışma mevcut değildir.