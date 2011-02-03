-GENELKURMAY'DAN DEVLET SIRRI AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkça istenen herhangi bir bilgi ya da belgenin devlet sırrı kapsamında olduğu gerekçesiyle gönderilmemesi durumunun söz konusu olmadığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, ''Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'a suikast iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, savcılık tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na bugüne kadar yazılan 200'ün üzerindeki yazıya devlet sırrı kapsamında olduğu öne sürülerek cevap verilmediği''nin ileri sürüldüğü belirtildi: Soruşturmanın ilk başladığı arama dönemindeki süreçte ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca, Genelkurmay Başkanlığı'na ve/veya bağlı komutanlıklara gönderilen yazıların, ilgili personelin hazır bulundurulmasına, gözaltı sürelerinin uzatılmasına, arama işlemlerine ve kararların tebliğine ilişkin yazışmalardan ibaret olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu yazışmaların gereklerinin anında yerine getirildiği kaydedildi. Sonraki dönemde ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı'na ve Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik 23 Şubat 2010 tarihli yazıları ile iddialar kapsamında ismi geçen bir personel hakkında bilgi istenildiği ifade edilen açıklamada, 26 Şubat 2010 ve 4 Mart 2010 tarihlerinde bu yazılara cevap verildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Bunların dışında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı'na yönelik, 1 Nisan 2010 ve 5 Nisan 2010 tarihli (iki ayrı yazı) yazıları ile soruşturmayla ilgili olarak bir personelin tanık sıfatıyla hazır bulundurulması, ayrıca bazı hususlarda bilgi verilmesi ve bir kısım belgelerin onaylı suretlerinin gönderilmesi istenilmiştir. Bu yazılara da sırasıyla, 1 Nisan 2010, 6 Nisan 2010 ve 12 Nisan 2010 tarihlerinde cevap verilmiş, bu kapsamda istenen bilgi ve belgeler gönderilmiştir. Yukarıda belirtilen tarihten sonra, bu soruşturmayla ilgili olarak, Genelkurmay Başkanlığı'na veya bağlı komutanlıklara ulaşan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait hiçbir talimat, yazı ya da istem bulunmadığı gibi, istenen herhangi bir bilgi ya da belgenin devlet sırrı kapsamında olduğu gerekçesiyle gönderilmemesi durumu da söz konusu değildir.''