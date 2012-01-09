-Genelkurmay'dan Demirtaş'a "onbaşı" davası ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Genelkurmay Başkanlığı, BDP Genel Başkanı Demirtaş'ın ''senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın'' sözleri karşısında hukuki süreç başlattı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, isim verilmeden BDP Genel Başkanı Demirtaş'ın Genelkurmay Başkanı orgeneral Necdet Özel'le ilgili sözlerine gönderme yapıldı. ''Bir siyasi parti yöneticisinin basında yer alan söylemleri hakkında'' başlığıyla duyrulan açıklamada, ''Bir siyasi parti yöneticisinin Genelkurmay Başkanına yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır'' ifadeleri yer aldı. Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in, Kürtçe eğitimi uygun bulmadığına yönelik açıklamalarına, ''Senin rütben orgeneral de olsa bizim nazarımızda onbaşısın'' sözleriyle tepki göstermişti.