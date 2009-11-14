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Genelkurmay'dan 'darbe' yalanlaması

Worldnetdaily isimli bir internet sitesinin haberine göre, Türkiye, Paksitan'da olası bir askeri darbeyi engellemeye çalışıyor.

14 Kasım 2009 02:00

T24 - Türkiye, Paksitan'da olası bir askeri darbeyi engellemeye çalışıyor. Worldnetdaily isimli bir internet sitesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Pakistanlı mevkidaşına sivil hükümeti devirmeyin çağrısı yaptı. Ancak Genelkurmay haberi yalanladı.

İnternet sitesinin 12 Kasım tarihli haberine göre, Türkiye, Pakistanlı yetkililerle görüşmek üzere, bir grup üst düzey yetkiliden oluşan heyeti Pakistan'a gönderdi.

İddiaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Aşfak Pervez Kayani'ye sivil hükümetin devrilmemesi çağrısında bulundu.

Ancak bu haberlere Genelkurmay Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgi notunda, "Bugünkü bir gazetede yer alan ve Worldnetdaily isimli yabancı kaynaklı bir siteye dayandırılan haber tamamen gerçek dışıdır" denildi.

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