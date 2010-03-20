Genelkurmay'dan belge sızdıran memura dava

T24 - Genelkurmay’dan son dönemde dışarıya bilgi, belge ve ses kaydı sızdırılması olaylarının kaynağı olduğu ileri sürülen bir sivil memur hakkında askeri savcılıkta dava açıldı.



Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu ve ekibinin, sivil savcıya vermeleri gereken delillerle ilgili karargâhta yaptıkları görüşmenin ses kayıtlarının internete düşmesini, Genelkurmay’da çalışan bir sivil memurun sağladığı iddia edildi. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, görüşmede “laptop”tan sunum yapan sivil memurun, aynı “laptop”la ortam dinlemesi yaptığı belirtildi.





Askeri savcılık dava açtı



Genelkurmay Askeri Savcılığı’nın sivil memurla ilgili dava açtığı, sivil memurun dışarıda bağlantısının olabileceğinden şüphelenilen şahıslara yönelik kapsamlı bir soruşturmanın da sürdüğü ifade edildi. Orduda çalışan sivil personel, 657 sayılı devlet memurları kanunundan yararlanamıyor. Personelin çalışma saatleri, mesai ücretleri ve görevden uzaklaştırma hükümleri, TSK İç Hizmet Kanunu Ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş Ve Yargılama Usul Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu ile düzenleniyor. Çubuklu’nun internete düşen ses kaydında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşavirliği Savcısı Albay Zeki Üçok’un sivil savcı tarafından istenen bilgisayar kayıtları ve belgeleriyle ilgili değerlendirmeler yer alıyor. Albay Zeki Üçok, çürük raporu vermek, yolsuzluk ve çete kurmaktan dolayı cezaevine gönderilmişti.





Akademisyen mi dinledi?



Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’un, Belçika’da, Avrupa Müttefik Kuvvetler Karargahı’nda (SHAPE) Türk kurmay subaylarla yaptığı görüşmenin ses kaydının internete düşmesiyle ilgili yapılan takipte ise kaydın orada bulunan bir akademisyen veya subay tarafından alınabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.



Org. Başbuğ’un SHAPE’deki ABD Gazinosu’nda gerçekleştirdiği toplantıya, ABD’li subayların da katıldığı iddia edilmişti. Başbuğ, internet sitelerine düşen ses kaydında, TSK’dan bilgi sızdıranları “çürük elma” olarak nitelendirmiş, subayları da “gözünüzü açın” diyerek uyarmıştı. Başbuğ, kozmik odada yapılan aramaya ilişkin olarak da konuşmuş, “Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’na gelecekler, arayacaklar. Aratmazsanız, arayabilirler mi? ’Giremezsiniz’ desen ne yapacaklar, girebilirler mi oraya? Giremezsiniz desek, TSK’nın üzerinde kuşku doğuracaktı. Buyur ara efendim işte” demişti.



Bu arada Genelkurmay Başkanlığı, personelini Karargâh içerisindeki yazışmalardan, telefon konuşmalarına kadar birçok konuda dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.





Karargâhtaki ortam dinlemesi internette yayınlanmıştı



Geçtiğimiz yılın sonlarında Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu ile ekibinin ortam dinlemesi yoluyla elde edilen ses kaydı internette yayınlanmıştı. Bu ses kaydına göre Çubuklu ve ekibi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşavirliği savcısı Albay Zeki Üçok’un sivil savcı tarafından istenen bilgisayar kayıtlarını ve belgelerini ayıkladıklarına dair konuşmalar yer alıyordu. Albay Zeki Üçok, çürük raporu vermek, yolsuzluk ve çete kurmaktan dolayı cezaevine gönderilmişti. Ortam dinlemesinde Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu ve Albay Neşet ile Olcay ismindeki şahıs ile Adli Müşavirlik’te görevli bir kadının Üçok’la ilgili bilgilerin gizlenmesine dair tartışmaların yer aldığı iddia ediliyordu. Konuşma esnasında Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu “Savcılık açısından oluşturuyor oluşturmuyor meselesi değil de. Önemli olan sizden kıl kopartma meselesi” diyordu.





