Genelkurmay’dan ‘bedelli’ açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, bedelli askerlik ile ilgili yöneltilen bir soruyu şöyle yanıtladı: "Daha önce de açıklamıştık. Böyle bir çalışma yok." Gürak ayrıca, gündeme dair diğer soruları da yanıtladı.





Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, son dönemlerde, güvenlik güçlerince icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde, bölücü terör örgütü içerisinde liderlik mücadelesi ve iç çatışmaların arttığı ve birçok teröristin öldüğü bilgilerinin alındığını söyledi.



Alınan istihbari bilgilerden, bölücü terör örgütünden kaçışlarda büyük artışlar olduğu ve örgütün bu kaçışlardan çok rahatsızlık duyduğunun öğrenildiğini belirten Tuğgeneral Gürak, bölücü terör örgütü tarafından, örgüt mensuplarının yasal haklarına ilişkin doğru bilgiye ulaşmasının engellendiğini, teslim olanların çok kötü muameleye tabi tutulacakları, işkence görecekleri ve ağır cezalara çarptırılacakları yönünde çok yoğun propagandaya başvurduğunun bilindiğini kaydetti.



Tuğgeneral Gürak, "Ekim 2008'den bugüne kadar geçen dönemde, sadece Irak'ın kuzeyine icra edilen hava harekatı ve topçu atışları neticesinde, bölücü terör örgütünün, ölü ve yaralı olmak üzere yaklaşık 375'e yakın zayiat verdiği bilgileri çeşitli kaynaklardan teyit edilmiştir" dedi.



Tuğgeneral Gütak, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Nevruz kutlamaları çerçevesinde alınacak güvenlik önlemleri ile ilgili soru üzerine, Tuğgeneral Gürak, bu konuda yasal mevzuatın belli ve güvenlik güçlerinin her türlü tedbiri almakta olduğuna işaret ederek, "Daha önce de ifade etmiştik, herkesten sağduyulu ve sorumluluk içinde hareket etmesini bekleriz" dedi.



İzmir İl Genel Meclisi'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ismi ile "12 Eylül" isminin İzmir'deki bazı okullardan kaldırılması girişimiyle ilgili soruya Tuğgeneral Gürak, "Günlük gelişmelerden etkilenen siyasi bir düşünce olarak görüyoruz" yanıtını verdi. Tuğgeneral Gürak, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in bu konuya ilişkin düşüncelerinin de basında yer aldığını hatırlattı.



Tuğgeneral Gürak, bir başka soru üzerine, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın Irak ziyaretinin, Irak Savunma Bakanı'nın daveti üzerine gerçekleştiğini bildirdi.



Irak Savunma Bakanı ile yapılan görüşmelerde, siyasi ilişkilere paralel olarak askeri ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla görüşmelerde bulunulduğunu ifade eden Tuğgeneral Gürak, Irak Savunma Bakanlığının yeniden yapılandırılması kapsamında eğitim ve lojistik konularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin yakın desteğine ihtiyaçları olduğunu karşı tarafın dile getirdiğini belirtti.



Türkiye tarafından mutabakat muhtırasının imzalanması halinde şu ana kadar sağlanan desteğin geliştirilerek devam ettirileceğinin ifade edildiğini anlatan Tuğgeneral Gürak, iki tarafın da bu mutabakat muhtırasının en kısa zamanda çıkması konusunda anlaşmaya vardığını kaydetti.



Tuğgeneral Gürak, "Özellikle bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında Irak makamları gerekli hassasiyeti göstereceklerini bir kez daha beyan etmişlerdir" dedi.



Bedelli askerlik konusunda çalışma olup olmadığı yönündeki soruya Tuğgeneral Gürak, "Daha önce de açıkladık, böyle bir çalışma yok" yanıtını verdi.



Tuğgeneral Gürak, Yarbay Mustafa Dönmez'in evinde ele geçirilen silahlarla ilgili bilirkişi incelemesinin sonuçları hakkındaki soru üzerine, yargıya intikal etmiş konulara ilişkin bir şey söylemelerinin mümkün olmadığını söyledi.

