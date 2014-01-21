Genelkurmay'dan basına suç duyurusu

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Genelkurmay Başkanlığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, "21 Ocak tarihli bazı gazetelerde yayımlanan haberlerde, Adana'da MİT tırlarını durduran Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu hakkında 'paralel yapının koruduğu komutan' iddialarının yer alması" üzerine suç duyurusu yaptı.

Suç duyurusunda, haberlerde Celepoğlu hakkında hiçbir somut delil gösterilmeden mesnetsiz iddialarda bulunulduğu ve yasa dışı bir yapılanmanın parçası olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilerek "Haberlerde, bazı yargı kararları ve bu kararları veren yargı mensupları üzerinden, somut herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmaksızın, yorum yapılmak suretiyle Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun yasa dışı bir yapının parçası olması nedeniyle korunduğu, diğer personelin ise aynı konuda ceza aldığı iddia edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri personeli arasında ciddi ayrışma ve güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışıldığı, bu durumun askeri disiplin anlayışının bozulmasına ve personel arasında siyasi gruplaşmalara yol açabileceği, ayrıca komutanlara karşı güven hissinin zedelenmesine neden olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Genelkurmay Başkanlığının suç duyurusunda, Celepoğlu hakkında yapılan mesnetsiz iddiaların Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesinde düzenlenen "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" suçunu, 271'nci maddesinde düzenlenen "Suç Uydurma" suçunu ve Askeri Ceza Kanunu'nun 95'inci maddesinde düzenlenen "Astlık - Üstlük Münasebetlerini Zedelemeye, Amir veya Komutanlara Karşı Güven Hissini Yok Etmeye Matuf Olarak Alenen Tahkir veya Tezyif Edici Fiil ve Harekette Bulunmak" suçlarını oluşturabileceği belirtildi.