Genelkurmay'dan 'askeri casusluk' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve bazı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de yargılandığı davanın soruşturma aşamasında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı üzerine, talep edilen belgelerle ilgili incelemenin, herhangi bir personelin baskı ve telkinde bulunmasına imkan verilmeyecek tarzda, hukuka uygun olarak ve objektif şekilde gerçekleştirilmesinin sağlandığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan haberde, devam eden soruşturma ve davalarla ilgili, "adli makamların karar ve taleplerine, hukuka bağılılık ilkesi temelinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasına büyük önem verildiği" bildirildi.

Açıklamada, "İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan ve bazı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de yargılandığı davanın soruşturma aşamasında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı üzerine, incelemesi talep edilen belgelerle ilgili incelemenin herhangi bir personelin baskı ve telkinde bulunmasına imkan verilmeyecek tarzda, hukuka uygun olarak ve objektif şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.