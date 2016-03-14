Genelkurmay'dan Ankara saldırısı için açıklama

Genelkurmay Başkanlığı, Ankara gerçekleştirilen saldırısı sonra bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

13 Mart 2016 Pazar günü saat 18:45 sularında Ankara Kızılay semtinde, alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor; bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve Yüce Türk Milletine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin ve Milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için kahramanca ve özveriyle terör örgütleriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizin engin sevgi ve güveninden aldığı güçle mücadelesini bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.