-Genelkurmay'dan AFAD emrine 3 uçak ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Genelkurmay Başkanlığının, Van'daki depreme acil müdahale için 3 nakliye uçağını Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) emrine tahsis ettiği bildirildi. Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, iki uçak Ankara Güvercinlik Askeri Havaalanı'nda, 1 uçak da Diyarbakır'da hazır bekletiliyor. Nakliye uçakları, AFAD'ın belirleyeceği acil yardım malzemelerini Van'a ulaştıracak. Uçakların, tıbbi yardım malzemeleri ve arama kurtarma malzemeleriyle akşam saatlerinde Van'a ulaşması planlanıyor.