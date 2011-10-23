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Genelkurmay'dan AFAD emrine 3 uçak ANKARA (A.A)

23 Ekim 2011 20:10

-Genelkurmay'dan AFAD emrine 3 uçak ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Genelkurmay Başkanlığının, Van'daki depreme acil müdahale için 3 nakliye uçağını Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) emrine tahsis ettiği bildirildi.  Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, iki uçak Ankara Güvercinlik Askeri Havaalanı'nda, 1 uçak da Diyarbakır'da hazır bekletiliyor. Nakliye uçakları, AFAD'ın belirleyeceği acil yardım malzemelerini Van'a ulaştıracak. Uçakların, tıbbi yardım malzemeleri ve arama kurtarma malzemeleriyle akşam saatlerinde Van'a ulaşması planlanıyor.

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