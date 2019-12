Genelkurmay'dan açıklama: Sözleşmeli erler Mart'ta görevde

T24 -

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yeralan açıklamaya göre, öncelikle hudut birliklerinde görevlendirilmek üzere uzmanlaşmış personel temini ile ilgili olarak 10 Mart 2011 tarihinde 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu çıkartıldığına vurgu yapıldı.Yasaya göre, en az ilköğretim mezunu olup askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış, ön başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 26 yaşından gün almamış olanların ''sözleşmeli erbaş ve er'' olmak üzere başvurabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Habertürk'te yer alan habere göre, ''Sözleşmeli erbaş/erler; 3-8 yıl arasında değişen sürelerde istihdam edilecek, en fazla 29 yaşına kadar görev yapacaklar, kışlalarda iskan, iaşe ve ibate edilecekler, her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak, her ay görev yerlerine göre ortalama 2 bin lira maaş alacaklar ve görevleri sonunda belirli bir tazminat alarak (her yıl için yaklaşık 7 bin TL) TSK'dan ayrılacaklardır.2011 yılı için KKK'lığı bünyesinde görevlendirilmek üzere, 5 bin 103 kişilik kontenjan belirlenmiş ve temin faaliyetine 12 Temmuz 2011 tarihinde başlanmıştır. Temin faaliyeti başlangıçta bir merkezde, bilahare on merkezde sürdürülmüş ve 17 bin 827 kişinin ön müracaatı alınmıştır.Ancak müracaat edenlerden 3 bin 38 kişi bizzat gelerek başvurmuş ve bunların ön sağlık, fiziki yetenek testi ve mülakatları 21 Ekim 2011 tarihinde sona ermiştir. Testler sonucunda, bin 992 kişi başarılı olmuştur.Görüleceği gibi planlanan 5 bin 103 kişinin ancak bin 992 kişisi (en iyimser rakamla) üç aylık eğitimi müteakip Mart 2012'den itibaren görevlendirilebilecektir.2012 yılı için 10 bin 659 kişinin temini planlanmıştır. Başvurular, 21 Ekim 2011 tarihinde sonuçlanmış ve 8 bin 450 kişi müracaat etmiştir. Adayların ön sağlık, fiziki yetenek testi ve mülakatları 16 Ocak-6 Şubat 2012 tarihleri arasında icra edilecektir. Başarılı olanların Mayıs 2012 tarihinde eğitime alınması, Ağustos 2012 tarihinde de birliklerinde göreve başlaması planlanmıştır.'